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15августа
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сегодня, 09:55 10

Благовещенские автоинспекторы взялись за велосипедистов

Благовещенские автоинспекторы взялись за велосипедистов
Фото: auto.onliner.by

В Благовещенске и Благовещенском районе начинается профилактическое мероприятие «Велосипедист». С 16 по 25 августа автоинспекторы обратят усиленное внимание на велосипедистов и пресечению административных правонарушений с их стороны.

С начала текущего года в Благовещенске и районе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. По сравнению с прошлым, 2017 годом, количество таких ДТП увеличилось на 30 %.

Как отмечают в ГИБДД, особую тревогу вызывают ДТП с участием детей-велосипедистов. Из 12 вело-ДТП восемь было с участием детей. При этом по вине детей произошло всего два ДТП, остальные произошли по вине водителей транспортных средств.

Так, в апреле 2018 года автомобилист, выезжавший с прилегающей территории, не пропустил мужчину на велосипеде, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть.

В мае текущего года водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части на тротуар, где в это время девочка каталась на велосипеде.

Еще один ребенок пострадал в мае. 10-летняя велосипедистка решила переехать через дорогу в не установленном для этого месте и была сбита автомобилем.

В июле текущего года на регулируемом перекрестке водитель, поворачивавший направо, сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик проезжал перекресток, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения.

Врио начальника городского отдела ГИБДД Константин Пытиков призывает велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения и в очередной раз напоминает: запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Для этого велосипедисту необходимо спешиться, а водителям при проезде перекрестков необходимо быть предельно внимательными и осмотрительными.

Кроме того, автоинспекторы настоятельно рекомендуют велосипедистам использовать защитную амуницию – шлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники, – а в темное время суток пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами.

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#ДТП #закон #транспорт


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Комментарии
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  • basnevod

    basnevod
    6 часов назад

    Врио начальника городского отдела ГИБДД Константин Пытиков не смог ничего сделать с мотоциклистами и решил оторваться на велосипедистах. Понятно.

  • виталя1979

    виталя1979
    6 часов назад

    кто заголовки пишет?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    5 часов назад

    Да не так надо. Сейчас, очень скоро правители введут новый налог, налог на педали, и всё, и они исчезнут, либо их станет очень мало. Надо быстрее вводить новый налог, а то у буржуев карманы уже пустые.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 часов назад

    Правильно взялись. Эти ******** то по переходу пролетают, то по встречке прут. А по тротуарам так вообще беспредел. И получается нарушают, но штрафов не платят.

  • farfalla

    farfalla
    5 часов назад

    Велосипедистам права надо как раньше выдавать, а то ездят как попало, порой даже хуже и наглее, чем автолюбители. Стоишь на останове и он на тебя несется не сворачивая. Идешь по тротуару и велосипедист едет сзади на всей скорости за тобой не издавая ни звука. При мне на остановке велосипедист проехал через толпу людей не притормаживая, задел мужчину - у того сотовый из рук вылетел от удара. Дорогу тоже и взрослые и дети на велосипедах переезжают не спешиваясь. По дороге умудряются ездить против потока машин.

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Давно пора! Достали эти педальные!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Давно пора, эти хрустики вообще правил не знают

  • Анна-Клякса

    Анна-Клякса
    5 часов назад

    Давно было пора нарушают ПДД, хуже водителей и стар и млад

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Будут «браться» за велосипедистов, потому что автомобилистов и мотоциклистов им догнать не получается!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Гыг) Вовремя!

    18.08.18 всё ГИБДД поднимать надотЬ. У них опять заездЪ

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