Благовещенские автоинспекторы взялись за велосипедистов

Фото: auto.onliner.by

В Благовещенске и Благовещенском районе начинается профилактическое мероприятие «Велосипедист». С 16 по 25 августа автоинспекторы обратят усиленное внимание на велосипедистов и пресечению административных правонарушений с их стороны.

С начала текущего года в Благовещенске и районе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. По сравнению с прошлым, 2017 годом, количество таких ДТП увеличилось на 30 %.

Как отмечают в ГИБДД, особую тревогу вызывают ДТП с участием детей-велосипедистов. Из 12 вело-ДТП восемь было с участием детей. При этом по вине детей произошло всего два ДТП, остальные произошли по вине водителей транспортных средств.

Так, в апреле 2018 года автомобилист, выезжавший с прилегающей территории, не пропустил мужчину на велосипеде, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть.

В мае текущего года водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части на тротуар, где в это время девочка каталась на велосипеде.

Еще один ребенок пострадал в мае. 10-летняя велосипедистка решила переехать через дорогу в не установленном для этого месте и была сбита автомобилем.

В июле текущего года на регулируемом перекрестке водитель, поворачивавший направо, сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик проезжал перекресток, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения.

Врио начальника городского отдела ГИБДД Константин Пытиков призывает велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения и в очередной раз напоминает: запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Для этого велосипедисту необходимо спешиться, а водителям при проезде перекрестков необходимо быть предельно внимательными и осмотрительными.

Кроме того, автоинспекторы настоятельно рекомендуют велосипедистам использовать защитную амуницию – шлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники, – а в темное время суток пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами.