Арктика лишится ледяного покрова: обзор прессы

Фото: unrealreality.org

В обзоре свежей прессы его автор, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин, расскажет читателям Амур.инфо о темпах глобального потепления, о суде над полковником Захарченко и чем можно зарабатывать после выхода на пенсию.

Полный абзац

«Российская газета» просто перенасыщена материалами, которые необходимо прочесть, уверен обозреватель. Следуя первополосному анонсу, он раскрыл газету там, где опубликована статья о том, что уже к лету 2040 года океан освободится ото льда. То есть произойдет это на 60 лет раньше, чем предполагалось буквально вчера. К этому выводу ученых привели темпы потепления. Пишут: климат преодолел критическую черту и его уже не остановить. Арктика лишится ледяного покрова, белые медведи превратятся в бурых, а живущие в той зоне коренные народности превратятся в негров. «Ну ладно, про негров я – для красного словца, – признается Павел Андреевич. – Картина апокалипсиса – на девятой странице издания».

Также в номере

Еще рассказывается о том, что начался суд над полковником Захарченко – тем самым, у которого нашли несколько центнеров денег, в общей сложности почти 9 миллиардов рублей. Что это за деньги, полковник умалчивает. «Но поскольку вряд ли такую сумму можно заработать на взятках – нет пока таких темных дел, легализация которых столько б стоила, – то можно предположить, что деньги эти… как бы помягче… Общие. Но не наши с вами. И вот, думаю, потеря этих "общих" денег ему не простится. Они уже сданы государству и назад к хранителю Захарченко не вернутся. На вид-то парень – судя по фото – здоровый, но инфаркты в наше время и здоровых косят», – отмечает автор обзора.

Не пропусти

«Моя Мадонна» сегодня исследует весьма громкую и драматическую ситуацию: в Зее и Зейском районе все 15 врачей местной стоматологической поликлиники подали заявление об увольнении. Причина, как пишет автор статьи Анна Азанова, одна: так называемая оптимизация – стабильно работающее лечебное учреждение (вполне самоокупаемое, имеющее штат высококвалифицированных кадров и высококлассное оборудование) присоединяют к районной больнице, у которой сплошная по всем показателям задолженность.

В «Мадонне» еще много значимых материалов, но этот, на взгляд обозревателя, самый значимый.

Напишут же такое

«Чем нас порадует еженедельник "АиФ"?» – продолжает Павел Андреевич. Газета проводит курс обучения, как жить лучше, когда станем жить дольше. В общем-то, рецепты последнее время повторяются из газеты в газету. Нужно пойти переучиться. И тогда вышедший на пенсию, к примеру, учитель пения, может стать востребованным сантехником или наклейщиком обоев. А можно превратить в источник доходов вчерашнее хобби: занимались бисероплетением в часы досуга – теперь плетите весь день и продавайте фенечки. В общем, главное, не быть пессимистом!

«И живите счастливо», – напутствует Надежда Бабкина. «Я даже и не узнал ее на фото – так хорошо омолодилась!» – удивляется обозреватель.

А, что называется, для души он советует прочесть интервью с артистом Юрием Стояновым. «Просто потому, что интересно», – объясняет Павел Савинкин.

На посошок

«В "Комсомольской правде", пропустив публикации о Петросяне и Степаненко (давно не слышно о Джигарханяне и Виталине), о подростке-сатанисте, превратившем в пепел уникальную церковь, о том, что "Путин поручил заново заселить Дальний Восток" (не понял, он считает, что мы уже совсем вымерли?) и о том, что США нападут на нас в космосе, остановлюсь на заметке на странице "Здоровье"», – сообщает Павел Савинкин. Сам заголовок к этому призывает: «Выпил рюмку – и ты Хемингуэй!» «Прочитал. Понял, почему среди наших писателей нет Хемингуэев. Не то и не столько пьют», – заключает автор обзора прессы.