Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 0

Небольшой дождь на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 15 августа

Небольшой дождь на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 15 августа

В Амурской области 15 августа установится переменная облачность, местами по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. На севере региона будет малооблачно и без осадков. Температура составит плюс 21…26, на севере термометры покажут плюс 23…28, местами по востоку будет около 20 градусов тепла.

В южных и центральных районах будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, в северных районах ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 24…26 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 239

#погода


Общество

Немного дождя на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 16 августа
Общество

Дожди на юге Приамурья: прогноз погоды на 15 августа
Общество

Военные метеорологи проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество

Немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь