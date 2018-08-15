Небольшой дождь на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 15 августа

В Амурской области 15 августа установится переменная облачность, местами по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. На севере региона будет малооблачно и без осадков. Температура составит плюс 21…26, на севере термометры покажут плюс 23…28, местами по востоку будет около 20 градусов тепла.

В южных и центральных районах будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, в северных районах ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 24…26 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.