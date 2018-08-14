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15августа
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14 августа 2018, 20:43 15

В Благовещенске экскаватор задавил Toyota Mark II

В Благовещенске экскаватор задавил Toyota Mark II

В Благовещенске вечером 14 августа произошло ДТП в районе пятой стройки. Его участниками стали экскаватор и легковой автомобиль Toyota Mark II. Причем легковушка не находилась в движении, машина была припаркована у обочины.

Водитель Toyota Mark II оставил машину припаркованной на улице Энтузиастов возле одного из частных домов. В это время, со слов очевидцев, экскаватор начал двигаться задним ходом. Водитель большегруза, сдавая назад, не смог вовремя остановиться и подмял под себя багажник легковушки.

В происшествии никто не пострадал.

Просмотров всего: 1712

#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • santyago

    santyago
    3 часа назад

    Так и занижают машины))))

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хороший был Марк...©

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Очередное издевательство над русским языком.

  • Vladimir777

    Vladimir777
    3 часа назад

    Это не экскаватор, это погрузчик...

  • Vladimir777

    Vladimir777
    3 часа назад

    Это не экскаватор, это погрузчик...

  • Oiled

    Oiled
    3 часа назад

    Подстава очередная

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Vladimir777

    Это не экскаватор, это погрузчик...



    Это не просто погрузчик.

    Это фронтальный погрузчик XCMG пятитонный с управлением на рычагах судя по бортовой маркировке, с ковшом V 3 м3

    Вот как надо

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    экскаватор задавил Toyota Mark II



    насмерть?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Реанимация была?

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    А что не написали железная штука с колесами)) вот писаки в новости важна точность, а не пррсто пук))

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    А что не написали железная штука с колесами)) вот писаки в новости важна точность, а не пррсто пук))

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    А что не написали железная штука с колесами)) вот писаки в новости важна точность, а не пррсто пук))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Щас водитель пацаномобиля будет объяснения писать, как обгонял, как подрезал...

    Классика жанра.

  • kolomizm154

    kolomizm154
    47 минут назад

    Амуринфо, это кто же новости у вас пишет? Экскаватор от фронтального погрузчика не может отличить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    Тачку занизил предельно...э ром-дом-дом до-доро-доро-дом..

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