В Благовещенске экскаватор задавил Toyota Mark II

В Благовещенске вечером 14 августа произошло ДТП в районе пятой стройки. Его участниками стали экскаватор и легковой автомобиль Toyota Mark II. Причем легковушка не находилась в движении, машина была припаркована у обочины.

Водитель Toyota Mark II оставил машину припаркованной на улице Энтузиастов возле одного из частных домов. В это время, со слов очевидцев, экскаватор начал двигаться задним ходом. Водитель большегруза, сдавая назад, не смог вовремя остановиться и подмял под себя багажник легковушки. В происшествии никто не пострадал.

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Екатерина PL