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14 августа 2018, 20:26 1

В Благовещенске дан старт 14-му этапу велопробега Red Bull Trans-Siberian

В Благовещенске дан старт 14-му этапу велопробега Red Bull Trans-Siberian

В Благовещенске впервые стартовал 14-й этап самой протяженной в мире велогонки. Шесть спортсменов из России, Дании, Испании, Индии, Бразилии и Германии уже три недели едут вдоль Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Там 17 августа и определят победителя веломарафона. Но прежде атлетам нужно преодолеть почти 700 километров федеральной трассы «Амур».

Многодневная ультрамарафонская велогонка по маршруту Москва – Владивосток стартовала 24 июля в Москве, общая протяженность составляет более 9 287 километров. Участникам предстоит повторить путь следования легендарной Транссибирской магистрали, преодолеть 15 этапов протяженностью от 300 до 1 400 километров каждый и финишировать 17 августа во Владивостоке.

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Многодневный велопробег проходит в четвертый раз в нем принимают участие шесть спортсменов: россиянин Владимир Гусев, индиец Амит Самарат, бразилец Флорентино Соарес, датчанин Микаэль Кнудсен, испанец Патрисио Дусе и немец Пьер Бишофф.

14 августа в городе Благовещенске участники многодневного пробега «Ред булл Трансибирский экстрим» выходят на старт 14-го этапа Благовещенск – Хабаровска, протяженность которого составляет 689 километров.

Red Bull Trans-Siberian Extreme – самая протяженная гонка, путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

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#жизнь #транспорт

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