Кики-челлендж по-благовещенски: местный блогер присоединился к международной акции

Амурчане присоединились к международной танцевальной акции. Участники так называемого Кики челленджа снимают ролики, где во время движения выпрыгивают из машины, танцуют под песню репера Дрейка и снова садятся в автомобиль. Идею подхватили люди по всему миру, в том числе и благовещенские блогеры.

Благовещенец Владимир Литовченко также, как и все остальные участники челленджа, выходит из авто, танцует, дальше по сценарию он должен вернуться в салон. Но тут амурчанин отступает от американских традиций и проявляет русскую смекалку. Место водителя занимает медведь.

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За три дня ролик собрал в инстаграме почти десять тысяч просмотров. О Кики челлендже Владимир Литовченко узнал из интернета и решил снять своё видео Выехал за город, на проселочную дорогу и там эксперементировал. Снял за шесть дублей. Ни человек, ни медведь во время съемок не пострадали.

«В один из дублей, когда я переоделся в медведя, я побежал за машиной, голову опустил и не видел, куда бегу. Открыл дверь, сажусь, а руля нет. В общем машина едет в кювет, а я сзади сижу. Пришлось быстро бежать вперед, садиться за руль, нажимать тормоз. Машина чуть в кювет не улетела. Мне хотелось такую сделать интерпретацию на русский лад, что медведь стучит по магнитоле, включается русская музыка и все, и погнали», – рассказал блогер Владимир Литовченко.

Старт Кики челленджу дал американский комик Шигги. Ролик под песню In My Feelings репера Дрейка он опубликовал на следующий день после премьеры трека. Идею подхватил актер, музыкант Уилл Смит – он станцевал на мосту в Будапеште. Видео набрало 19 миллионов просмотров.

Сейчас в сети сотни тысяч подобных видео. Вниманием Кики челлендж не обошли и российские звезды. Тимати танцевал под Дрейка лезгинку. А юмористка Марина Федункив, представила, как Кики челлендж выглядел бы в реальной жизни и танцевала возле маршрутного автобуса.

За челленжем наблюдают и сотрудники ГИБДД. Они советуют не проделывать такие трюки на дорогах. Пассажиру, который во время движения покинет автомобиль, грозит штраф 500 рублей за нарушение правил дорожного движения.

«Выход из автомобиля пассажиров водитель должен осуществлять только при полной остановке транспортного средства. Участие в подобных челленджах очень опасно для жизни. Также следует обратить внимание, что у нас автомобили с правым, так и с левым рулем. Если руль автомобиля справа, в таком случае пассажир выходит, что опасно, так как на него может быть совершен наезд другим транспортным средством», – прокомментировала начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

В этом году в Благовещенске произошло больше 170 ДТП с участием пешеходов. Почти 80 из них случились по вине самих прохожих. Кики челлендж в Приамурье к ДТП не еще приводил. Но судя по видео в соцсетях, некоторые любители подобных танцев все-таки заработали ссадины и синяки.