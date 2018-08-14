Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:32 0

В Благовещенск привезли фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой»

В Благовещенск привезли фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой»

Жителям Благовещенска покажут фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой». Картину выпустил Иркутский областной кинофонд к 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия, а также к 40-летию его канонизации.

Фильм привезли в Приамурье иркутские общественники. Его снимали во многих городах России, в том числе в Благовещенске. Работа продолжалась два года. Завершающий этап съёмок проходил на Аляске.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ

и развития интеллекта

Методика Шамиля Ахмадуллина

Увеличим скорость чтения
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги

Узнать больше

Святитель Иннокентий был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Он помогал генерал-губернатору Муравьёву-Амурскому осваивать Дальний Восток. Известен как мореплаватель, ученый-натуралист, строитель храмов, составитель алфавита для алеутского языка.

«Наша цель – пройти кусочек пути Святителя, в частности от Иркутска, от Анги до Благовещенска, потому что благодаря его деятельности был основан ваш город нас это очень радует и греет сердце», – сказала руководитель экспедиции Елена Емельянова.

Демонстрация фильма проходит этим вечером в амурском доме народного творчества. Также амурчанам расскажут об экспедиции «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова». Желающие могут ознакомиться с передвижной выставкой работ учащихся иркутской художественной школы.

Просмотров всего: 29

#жизнь


В России и мире

Безработному россиянину по ошибке выдали 400 тысяч рублей
В России и мире

В Приморье нашли грибы, которые превращают насекомых в зомби
Общество 9

Минфин РФ хочет ввести экологический налог
Общество 30

Мама 18-летнего амурчанина умоляет о помощи в лечении сына
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь