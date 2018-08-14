В Благовещенск привезли фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой»
Жителям Благовещенска покажут фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой». Картину выпустил Иркутский областной кинофонд к 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия, а также к 40-летию его канонизации.
Фильм привезли в Приамурье иркутские общественники. Его снимали во многих городах России, в том числе в Благовещенске. Работа продолжалась два года. Завершающий этап съёмок проходил на Аляске.
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Святитель Иннокентий был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Он помогал генерал-губернатору Муравьёву-Амурскому осваивать Дальний Восток. Известен как мореплаватель, ученый-натуралист, строитель храмов, составитель алфавита для алеутского языка.
«Наша цель – пройти кусочек пути Святителя, в частности от Иркутска, от Анги до Благовещенска, потому что благодаря его деятельности был основан ваш город нас это очень радует и греет сердце», – сказала руководитель экспедиции Елена Емельянова.
Демонстрация фильма проходит этим вечером в амурском доме народного творчества. Также амурчанам расскажут об экспедиции «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова». Желающие могут ознакомиться с передвижной выставкой работ учащихся иркутской художественной школы.
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