В амурском УФСИН выбрали лучшего водителя-конвоира

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В отделе по конвоированию амурского УФСИН выбрали лучшего водителя. Конкурсная комиссия обращала внимание как на оснащение автомобилей, так и на умение водителей маневрировать на машине.

Как сообщили в ведомстве, конкурс проводился с целью повысить престиж службы сотрудников и работников, задействованных в автотранспортном обеспечении уголовно-исполнительной системы, а также для проверки профессионального мастерства сотрудников.

Во время конкурса проводился смотр автотранспортной техники. Члены комиссии проверили оснащение машин, их исправность и готовность к выполнению служебных задач. Затем участники продемонстрировали свои знания материальной части автомобиля и прошли тестирование на знание правил дорожного движения.

На следующем этапе конкурсанты показали свое водительское мастерство. На специально подготовленной площадке водители за рулем автомобиля маневрировали среди препятствий, выполняя заданные упражнения. Успешное выполнение маневров потребовало от участников максимального профессионализма и внимательности, сообщают в амурском УФСИН.

В итоге лучшим водителем-сотрудником отдела по конвоированию УФСИН России по Амурской области стал Артур Панков, который успешнее всех справившийся с конкурсными испытаниями.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области