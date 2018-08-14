В Белогорске фасад начальной школы сделают розовым, сиреневым и голубым
В Белогорске проводится ремонт фасада здания начальной школы № 200. К работам подрядчик приступил в конце июля. Уже завершена штукатурка здания и началась покраска. Фасад школы станет розово-сиренево-голубым уже к началу учебного года.
«Площадь поверхности здания составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров, – рассказала начальник отдела городского комитета по образованию Марина Гуденко. – Используется комбинированная покраска. Цветовое решение – розовое, сиреневое и голубое. К новому учебному году начальная школа № 200 приобретет совершенно новый облик».
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На ремонт фасада школы в городском бюджете предусмотрено около миллиона рублей.
Здание школы по улице Садовая, 9 построено еще в конце 1930-х годов. В августе 2016 года руководство гимназии № 1 сообщило о провисании межэтажных перекрытий в правом крыле объекта. Обследование выявило, что конструкции межэтажных перекрытий здания исчерпали несущую способность, есть опасность обрушения.
В 2017 году подрядчик отремонтировал кровлю, чердачное и межэтажное перекрытия, произвел замену вентиляции, окон, отделочные и электромонтажные работы, выполнил огнезащиту деревянных конструкций кровли. На эти цели из городского бюджета направлено 20 миллионов рублей. Белогорск стал единственным муниципальным образованием области, где подобный капитальный ремонт выполнен исключительно за счет местных средств. После ремонта в здании разместились начальные классы школы № 200, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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