Безработному россиянину по ошибке выдали 400 тысяч рублей

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Как только в полиции узнали об ошибке, мужчину задержали. В полиции против него возбудили дело по краже. Теперь «счастливчик» находится под подпиской о невыезде.

В одном из крупных банков в Ханты-Мансийском автономном округе кассир банка по ошибке выдал безработному клиенту 400 тысяч рублей вместо 400 рублей.

В полицию обратился банк, который попросил найти мужчину. Изначально молодой человек пытался снять 400 рублей с карты, но это у него не получилось. Тогда он обратился в кассу, где кассир из-за невнимательности увеличил сумму в 1000 раз больше нужной.

Ранее судимый безработный местный житель ушёл из банка, не сообщив об ошибке. Полицейские вскоре задержали его. Мужчина успел потратить только 600 рублей на алкоголь. Остальные деньги он спрятал в диван, сообщает Life.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».