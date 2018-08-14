Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:47 0

Безработному россиянину по ошибке выдали 400 тысяч рублей

Безработному россиянину по ошибке выдали 400 тысяч рублей
Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Как только в полиции узнали об ошибке, мужчину задержали. В полиции против него возбудили дело по краже. Теперь «счастливчик» находится под подпиской о невыезде.

В одном из крупных банков в Ханты-Мансийском автономном округе кассир банка по ошибке выдал безработному клиенту 400 тысяч рублей вместо 400 рублей.

В полицию обратился банк, который попросил найти мужчину. Изначально молодой человек пытался снять 400 рублей с карты, но это у него не получилось. Тогда он обратился в кассу, где кассир из-за невнимательности увеличил сумму в 1000 раз больше нужной.

Ранее судимый безработный местный житель ушёл из банка, не сообщив об ошибке. Полицейские вскоре задержали его. Мужчина успел потратить только 600 рублей на алкоголь. Остальные деньги он спрятал в диван, сообщает Life.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Просмотров всего: 266

#жизнь #криминал #происшествия


Общество

В Благовещенск привезли фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой»
Происшествия 3

Благовещенка считает, что в одном из банков обрекли на гибель голубей, заколотив вход на чердаке здания
В России и мире

В Приморье нашли грибы, которые превращают насекомых в зомби
Происшествия

В Сковородинском районе браконьеры застрелили косулю
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь