Амурские дольщики получат шанс на жилье в новостройках

В правительстве Амурской области состоялось совещание по проблеме дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В регионе таким гражданам предоставляют социальные выплаты. Власти решают вопрос о достройке объектов с помощью привлеченных застройщиков-инвесторов.

С прошлого, 2017 года, в Амурской области действует порядок поддержки дольщиков, пострадавших от нечестных застройщиков. Им предоставляется социальная выплата взамен имущественных прав требования к недобросовестному застройщику. Средства перечисляются в порядке очередности.

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Как рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев, параллельно ведется и проработка вопроса о предоставлении квартир обманутым дольщикам путем привлечения застройщиков-инвесторов. Для Приамурья это новый механизм, ранее он был применен в других субъектах России.

«В апреле 2018 года по инициативе областной прокуратуры был принят закон Амурской области о мерах по поддержке дольщиков, суть которого заключается в передаче в аренду без торгов земельных участков застройщикам-инвесторам под застройку многоквартирных жилых домов. При этом 10 % жилой площади в этих домах будет предоставляться пострадавшим дольщикам. Закон не предусматривает финансирования из областного или местного бюджетов», – рассказала заместитель министра юстиции Елена Акименко.

На встрече в правительстве обсуждались вопросы взаимодействия между государственными, муниципальными органами и инвесторами при реализации нового закона. Как предполагается, в законе будет быть более детально прописано, в какой орган и с какими документами должны обращаться пострадавшие дольщики. В дальнейшем органы власти сформируют реестр пострадавших дольщиков.

«По предварительным подсчетам минстрансстроя и минсоцзащиты области, в общей сложности по новому закону около 200 человек могут войти в реестр пострадавших дольщиков», – сказала Елена Акименко.

Передача 10 % жилой площади для обеспечения жильем дольщиков – посильная задача, отметили на встрече руководители ведущих строительных компаний. Существенным условием для этого должно стать наличие коммуникаций.

«Местоположение участков и наличие инженерных коммуникаций очень важно, так как прокладка инженерных сетей составляет 30 % от стоимости строительства. Идея хорошая, но необходимо увязать все юридические составляющие. Что сейчас и обсуждается», – сказал заместитель генерального директора АО «Амурстрой» Василий Абросимов.

Своевременность и необходимость принятия закона отметил и генеральный директор строительной компании «Усадьба» Владимир Аксенов: «Проблем в реализации новых механизмов мы не видим. Главное – это подбор земельных участков. Со своей стороны мы будем искать подходящие участки для застройки и выходить с инициативой».

Поиск земельных участков под жилищную застройку сейчас главная задача руководителей муниципалитетов. Владимир Кобелев поручил руководству Благовещенского района, Благовещенска и минимущества подготовить предложения для строителей по возведению многоквартирных домов на территории села Чигири.

«На территории Чигирей есть земля – в основном, неиспользуемые участки относятся к садоводческим, – некоторые из них заброшены, другие используются. Чтобы точно определить свободные земли, будет проведена инвентаризация. Предстоит кропотливая работа, некоторые участки выдавались более 25 лет назад», – сказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

С прошлого года в Амурской области в рамках действующего порядка поддержки пострадавших участников долевого строительства уже перечислена за счет средств областного бюджета социальная выплата обманутым дольщикам первой, второй, третьей и четвертой очереди. В основном это те люди, у которых нет жилья, ипотечники, семьи с двумя и более детьми, а также иные льготные категории граждан. Работу с ними продолжат. На следующий год также предусмотрены средства для предоставления выплат, сообщает правительство Амурской области.

В четверг, 16 августа, с 9 до 12 часов в управлении Росреестра пройдет телефонная горячая линия. Заместитель начальника отдела правового обеспечения по контролю в сфере саморегулируемых организаций аппарата управления Елена Кушнарева расскажет амурчанам о статусе дольщиков в процедурах банкротства. Задать вопросы можно по номеру в Благовещенске: (4162) 52-38-46.

Тем временем в столице Приамурья напротив здания правительства области дольщики строительной компании «Городок» устроили голодовку. Акцию протеста проводят участники долевого строительства, вложившие средства в покупку жилья в домах «СК "Городок"». Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году застройщик был объявлен банкротом. Руководство строительной компании обвиняют в растрате средств предприятия и невыплате зарплаты сотрудникам. В июне текущего года срок конкурсного производства продлили до 5 декабря 2018 года.

В реестр пострадавших дольщиков включены 346 граждан, которые распределены на восемь очередей. 162 гражданина уже получили денежные выплаты от правительства региона – это люди из первой, второй, третьей и четвертой очередей. На дальнейшую поддержку выделены дополнительные средства – около 28 миллионов рублей. В результате помощь получат 27 граждан из пятой очереди.