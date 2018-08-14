Благовещенка считает, что в одном из банков обрекли на гибель голубей, заколотив вход на чердаке здания

Фото: wikipedia.org

Волонтер из Благовещенска обратилась в полицию с заявлением, что на чердаке одного из городских отделений банка заживо погребли голубей, заколотив чердак. Ссылаясь на информацию от сотрудников банка, женщина говорит, что это было сделано намеренно.

Горожанка рассказала, что о случившемся узнала недавно. Она работает в благовещенском зоосаде, который известен как бывшая юннатка. Туда стали приносить птиц, найденных в районе, где расположено финансовое учреждение. Сейчас волонтер выхаживает одну взрослую птицу с поврежденным крылом и трех птенцов, которым нет еще и месяца, и которые могут погибнуть, так как сами еще не могут добывать себе пищу.

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«Сотрудники банка рассказала, что несколько дней назад руководство решило заколотить чердак именно с находящимися там птицами. Хотя сотрудники предлагали свою помощь, чтобы самим выгнать птиц. При этом работникам запретили разглашать эту информацию и теперь наводят разборки, кто сказал, что такое сделали и преследуют людей», – рассказала Благовещенка.

По словам женщины, заколачивание чердаков действительно практикуют, когда хотят отпугнуть птиц и не дать им заводить гнезда на зданиях. Но делать это можно только ранней весной, когда еще не наступила пора гнездования.

«Там устроили настоящую душегубку – птица без воды может всего два дня прожить. Это, извините такая дурь, заколачивать птиц, чтобы они там дохли без воды и еды. И у них сейчас на крыше сидит куча голубей. Птицы сидят на крыше бьются пытаются туда попасть. И они никуда не улетят, потому, что эти птицы инстинктивно привязаны к гнезду очень сильно. Еще там нахохленные птицы, скорее всего это птенцы голодные, которые сами клевать еще не умеют. Они просто будут от голода умирать и падать с крыши», – поделилась своими опасениями волонтер.

В банке опровергли эту информацию. И сделали свое предположение, откуда могла появиться подобного рода информация.

«На самом деле никто их не заколачивал. Там два выхода и входа – никто эти выходы не заколачивал и кладбище на чердаке не устраивал. Можете сами прийти и посмотреть – голуби как залетают, так и могут вылетать. У них сейчас идет такой период, что много птенцов, которые учатся вставать на крыло, и много птиц падает. Почему такая ситуация возникла – возможно увидели в нашем районе – у нас очень много голубей, они прикормлены из городского парка, из близлежащих домов. И сейчас участились случаи падения – возможно, связано с этим, кто-то пожаловался на мертвых голубей. Но мы птиц не убиваем – это антигуманно. Мы занимаемся благотворительностью, помогаем детям и животным, а здесь в собственном доме будет закрывать?», – так ситуацию прокомментировали в финансовом учреждении.

Между тем, обеспокоенная благовещенка, уверенная в своей правоте, написала заявлению в полицию. Проводится проверка.