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14августа
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сегодня, 17:26 0

Амурских артиллеристов подняли по тревоге для проведения боевых стрельб

Амурских артиллеристов подняли по тревоге для проведения боевых стрельб
Фото: mil.ru

На полигонах в Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае стартовали учения артиллерийских подразделений ВВО. Военных подняли по тревоге, в течение недели они проведут маневры с боевой стрельбой в единой тактической обстановке.

Артиллеристы отработают задачи скрытного совершения маршей, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных БЛА условного противника, и непосредственное выполнение стрельб на различные дистанции. На этапах учений в интересах артиллерии будут действовать беспилотные летательные аппараты «Элерон-3СВ» для разведки целей, корректировки и оценки стрельбы.

Мероприятия проводятся в рамках полевого выхода артиллерии Восточного военного округа. В маневрах на полигоне принимают участие более 700 артиллеристов объединения и около 100 единиц вооружения и техники, среди которого САУ 2С7М «Малка», 2С3 «Акация» и противотанковые комплексы «Штурм-С», сообщает сайт Минобороны.

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#военные #учения


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