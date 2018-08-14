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сегодня, 17:01 0

В Приморье нашли грибы, которые превращают насекомых в зомби

В Приморье нашли грибы, которые превращают насекомых в зомби
Фото: zablugdeniyam-net.ru

Группа учёных, представляющих МГУ имени Ломоносова, приступила к изучению грибов, способных превращать насекомых в зомби. Сейчас грибы собирают для полного анализа.

Исследования проходят в заповеднике «Кедровая падь», входящем в состав ФГБУ «Земля леопардов». Сейчас учёные собирают грибы, которые растут на насекомых. Из образцов отбирают наиболее ценные экземпляры.

Уникальность грибов-паразитов состоит в том, что они прорастают в тело жертвы, а некоторые способны даже превратить её в свою послушную марионетку. Насекомое, на теле которого растёт гриб, оставляет сородичей и скитается в поисках условий, которые лучше всего подходят для роста и развития гриба. При этом паразит разрушает связи между мышцами насекомого, что приводит к параличу и медленной смерти. В итоге из тела насекомых вырастает полноценный гриб.

Исследователи заявляют, что ими было найдено 3 важных вида, которым уделяют особое внимание. Учёных интересует, как именно организмам, лишённым мозга, удалось развить способность контролировать действия живых существ.

Учёные отмечают, что грибы-паразиты представляют опасность для беспозвоночных животных и совершенно безвредны для людей, констатирует «Мир новостей».

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#жизнь #наука #природа


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