В Сковородинском районе браконьеры застрелили косулю

Фото: horou.sk

В районе села Тахтамыгда Сковородинского района выявлен случай браконьерства. От рук нарушителей погибла косуля, охота на которую в связи с резким сокращением численности в области полностью закрыта.

По словам инспектора охотнадзора, производившего задержание нарушителя, следы автомобилей были обнаружены практически в том же месте, где подобное происшествие случилось раньше – на въезде на лесную дорогу в десяти километрах от Тахтамыгды, на территории охотугодий облохотобщества. Проехать по следам мешали густые сумерки, поэтому нарушителей было решено подождать в засаде.

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Первый автомобиль — Toyota Hilux — выехал из леса рано утром. При досмотре салона инспекторы обнаружили охотничье ружье, на которое у двоих мужчин не оказалось документов. Оружие было изъято, в отношении нарушителей составлены материалы.

Проехав дальше по дороге, охотоведы «повстречали» и вторую машину. Водитель УАЗа – «Буханки» – очень надеялся избежать общения с инспекторами, но ни объехать на узкой тропке служебный автомобиль, ни развернуться у него не получилось. Причины такой «необщительности» быстро прояснились — в УАЗе обнаружили рюкзак с мясом косули, а также пропитанную кровью одежду и нож.

«Нарушитель сразу же начал отрицать свою вину и заявил, что понятия не имеет, что в рюкзаке. Якобы, он поехал на рыбалку, ничего не поймал, а на обратной дороге этот рюкзак нашел. При этом дорога к озеру, где мужчина якобы провел ночь, в это время года непроезжая, о чем прекрасно знают все местные жители. К тому же, нарушитель так и не смог объяснить, откуда в машине окровавленные оружие и одежда», – рассказал охотинспектор, работавший на месте происшествия.

На место сразу же были вызваны сотрудники полиции. По данному факту ведется разбирательство. Браконьеру грозят серьезные санкции, а за добытую косулю, помимо штрафа, ему придется заплатить 120 или 200 тысяч рублей в зависимости от пола застреленного животного. Мясо отправили на экспертизу.