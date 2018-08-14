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14августа
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сегодня, 16:24 2

Суд снова вернул на доследование дело благовещенца, толкнувшего Марию Полоз

Суд снова вернул на доследование дело благовещенца, толкнувшего Марию Полоз

Мировой суд в очередной – третий – раз вернул на доследование в прокуратуру дело Виталия Иевлева. Как сообщало ИА «Амур.инфо», год назад в Благовещенске Иевлев столкнул свою сожительницу Марию Полоз с лестницы в ночном клубе.

Суд отклонил апелляцию защиты, которая настаивала на дальнейшем разбирательстве по делу в рамках более легкой статьи – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И обвиняемый, и пострадавшая просят прекратить дело в связи с примирением сторон. Тем не менее, обвинение добивается, чтобы статью изменили на более тяжкую, заявленную изначально – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье Виталию Иевлеву грозит реальный срок заключения. Теперь дело должны вернуть в прокуратуру, а в дальнейшем передать в следственные органы.

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#суды


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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Сажайте уже негодяя. Нечего девушек с лестниц спускать

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    1 час назад

    АИ, вы издеваетесь что-ли?? Эти морды не вызывают ничего, кроме тошноты! Может хватит их мусолить, а?

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