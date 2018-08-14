Суд снова вернул на доследование дело благовещенца, толкнувшего Марию Полоз

Суд отклонил апелляцию защиты, которая настаивала на дальнейшем разбирательстве по делу в рамках более легкой статьи – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И обвиняемый, и пострадавшая просят прекратить дело в связи с примирением сторон. Тем не менее, обвинение добивается, чтобы статью изменили на более тяжкую, заявленную изначально – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье Виталию Иевлеву грозит реальный срок заключения. Теперь дело должны вернуть в прокуратуру, а в дальнейшем передать в следственные органы.