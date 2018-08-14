Дожди на юге Приамурья: прогноз погоды на 15 августа

В Амурской области 15 августа установится переменная облачность, местами по югу пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Северо-восточный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 10…15, местами по северу столбики термометров опустятся до плюс 5. Днём термометры покажут 23…28 градусов тепла, местами в дожде будет около плюс 20. В Благовещенске 15 августа ночью ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Северный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 14…16. Днём в областном центре будет малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 574

#погода

Екатерина PL