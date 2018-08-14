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сегодня, 15:40 0

В Самарской области обнаружили рабовладельца

В Самарской области обнаружили рабовладельца
Фото: vk.com

Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал у себя двух рабов, заставляя работать их на стройках. В августе 2018 года сотрудники ФСБ освободили мужчин от гнёта.

«В июле 2018 года получены сведения о возможной причастности жителя Кинельского района Самарской области к незаконному лишению свободы нескольких граждан России», – говорится в сообщении ФСБ Самарской области.

В доме брата предполагаемого рабовладельца в поселке Вертяевка спецслужбы обнаружили двух граждан России. Они находились в неволе с 2012 года. Подозреваемый заставлял работать мужчин на многочисленных стройках, а заработную плату оставлял себе. Для того, чтобы пленные не убежали, их редко кормили, избивали и угрожали их родственникам.

Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в Следственный комитет для проведения проверки.

11 мая стало известно о начальнике следственного изолятора, который попал в колонию за то, что заставлял заключенных работать на дачных участках его родственников и друзей. Его приговорили к полутора годам заключения за превышение полномочий, сообщает GFAclams.ru

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#криминал #происшествия


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