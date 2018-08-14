В Белогорском районе пропал мужчина

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Полиция разыскивает Романа Курака 1975 года рождения, который в июле 2018 года пропал в районе села Васильевка Белогорского района Амурской области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волос прямой темно-русый, средней длины, зачесан назад. Носит усы и бороду.

Особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка черно-красного цвета с абстрактным рисунком, в районе стопы одной из ног татуировка в виде иероглифов. В день исчезновения был одет в светлую футболку и светлые джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 02; 8 (41641) 2-07-53; 8 (41641) 2-41-19, сообщает пресс-служба областного управления МВД.