Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 0

В Белогорском районе пропал мужчина

В Белогорском районе пропал мужчина
Фото: 28.мвд.рф

Полиция разыскивает Романа Курака 1975 года рождения, который в июле 2018 года пропал в районе села Васильевка Белогорского района Амурской области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волос прямой темно-русый, средней длины, зачесан назад. Носит усы и бороду.

Особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка черно-красного цвета с абстрактным рисунком, в районе стопы одной из ног татуировка в виде иероглифов. В день исчезновения был одет в светлую футболку и светлые джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 02; 8 (41641) 2-07-53; 8 (41641) 2-41-19, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 785

#Белогорск #происшествия


Общество 1

В Белогорске фасад начальной школы сделают розовым, сиреневым и голубым
В России и мире

Безработному россиянину по ошибке выдали 400 тысяч рублей
Происшествия 3

Благовещенка считает, что в одном из банков обрекли на гибель голубей, заколотив вход на чердаке здания
Происшествия

В Сковородинском районе браконьеры застрелили косулю
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь