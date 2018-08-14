Обнуление НДС для авиаперевозчиков пока никак не сказалось на стоимости билетов в Приамурье

Фото: архив Амур.инфо

Подписание закона об отмене НДС для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, пока никак не отразилось на цене билетов для конечных потребителей Амурской области. В турагентствах Благовещенска говорят, что билеты стоят как и раньше – дорого. По некоторым мнениям, пассажиры и в дальнейшем вряд ли почувствуют положительные изменения, улетая из Приамурья в другие регионы страны. Даже несмотря на федеральный закон.

Вместе с новостью об обнулении ставок налога на добавленную стоимость для авиаперевозчиков на Дальнем Востоке, официально озвучили и то, что благодаря новшеству стоимость авиабилетов должна снизиться. Это утверждение амурчане встретили, мягко говоря, недоверчиво.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

«А цены все выше и выше с каждым днем и снижать их никто не собирается. За последнюю неделю цена на перелет Благовещенск–Екатеринбург и обратно выросла почти на 5 тысяч рублей и это в самом дешевом тарифе»;

«Очень сомневаюсь насчет снижения стоимости билетов»,

«Начинаем мониторить цены: вторая половина сентября – минимальная цена прямого рейса (пункт назначения не указан – Прим. ред.) 18 371 + 2500 за сумку = 20 871рубль. Ну, ждем снижения»;

«Разбежались они цены снижать. Никто ведь и не собирается контролировать», – так на новость отреагировали пользователи форума Амур.инфо.

За неделю, что прошла с момента подписания закона, действительно мало что изменилось, подтвердили в авиаагентствах. В оставшиеся дни августа, к примеру, в Москву не улететь дешевле, чем за 21 с лишним тысячу рублей. И это надо еще постараться найти такие билеты.

«Такое ощущение, что все на плечи пассажиров возложили – и заправку, и горючее, и обслуживание в аэропортах. Все лето тарифы были дорогие, а после ЧМ по футболу стали вообще неподъемными. На 19 августа цена еще более менее – 25 185 в одну сторону. 25 августа из Москвы до Благовещенска самый дешевый билет в одну сторону стоит 34 222 рублей, на 24 августа – 41 922 рублей в одну сторону, 23 августе – 29 222 рублей и так далее. Это самые дешевые. А людям-то лететь надо. Сейчас специалист смотрит – 22 ребенка надо отправить – 1 миллион рублей это стоит, ну куда это годится? И в Анапу летят в санатории, и в Орленок, и на соревнования. О чем мы говорим? Миллион без 20 тысяч в оба конца выходит, чтобы отправить 22 ребенка, и это только дорога. И как наших детей оздоравливать, чтобы они слетали, что-то увидели? И только все кричат Дальний Восток», – рассказала Валентина Гурова, руководитель авиационного агентства «Моисей»

По сведениям другого агентства, в августе улететь из Благовещенска в Санкт-Петербург через Москву стоит от 27 тысяч рублей, через Новосибирск – от 28 тысяч. А, к примеру, в Сочи в последний месяц лета можно отправиться через Екатеринбург, заплатив от 29 тысяч рублей. Такова стоимость билета в эконом-классе на одного человека и только в одну сторону. И это при средней заработной плате амурчанина примерно в 40 тысяч рублей, которая на деле у многих оказывается ниже.

Что Дальний Восток действительно дальний и сократить это расстояние, полетев в центральную часть страны, для семьи из нескольких человек порой слишком дорого, говорится давно и много. В начале июня в Благовещенске обсуждали проблему оттока населения из макрорегиона и Приамурья, в частности, и предложения, как привлечь людей в эту отдаленную во всех смыслах часть страны.

«Совершенно фантастические цены на билеты, и только льготные какие-то акции редко когда в году. Это значит, человек, переселяясь сюда, чувствует себя отрезанным от большого мира», – изумилась тогда Лидия Графова, руководитель проекта «Собирание народа», журналист-правозащитник.

А несколько часов спустя эту же проблему обсудили в ходе «Прямой линии» с президентом. О транспортной недоступности заявила и жительница Амурской области, в том числе о катастрофической нехватке льготных билетов, которые на самые востребованные летние месяцы раскупили всего за пару дней.

В итоге глава государства поручил разработать предложения по совершенствованию механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок. В частности расширить такие маршруты, а также расширить категории льготников.

И вот теперь освобождение авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, от НДС призвано положительно повлиять на стоимость билетов. С 2015 до конца 2020 года для внутренних авиаперевозок действует льготная ставка 10 %. И теоретически из общей стоимости билета эти 10 процентов должны вычитать.

«Никакой рассылки по поводу уменьшения стоимости не было. Может пока подписал президент, пока все согласуют, утвердит Росавиация. Не такой это быстрый процесс. Мы тоже, честно говоря, ждали что если НДС уберут то соответственно вычтут из стоимости перевозки, и должно быть удешевление. Пока этого ничего не произошло. Наоборот, везде пишут про подорожание топлива. Соответственно стоимость авиаперевозок тоже будет расти. Так что, думаю, если НДС и вычтут, мы этого все равно не заметим», – высказали мнение в компании «Авиатраст».

Такого же мнения и врио председателя амурского научного центра ДВО РАН Андрея Конюшка.

«Если убирают НДС, когда он исчезает из себестоимости, то соответственно и доходность можно понизить без потери общей прибыли. Единственная проблема – нефть дорожает, а подорожание авиационного топлива может нивелировать все эти скидки, и цены могу вернуться на нынешний уровень», – считает эксперт.

С этим согласен и председатель амурского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов

«Насколько я знаю, основная причина повышения стоимости билетов, когда не высокий сезон, это подорожание горючего. Вообще билеты несколько лет назад стали дорожать только потому, что во всем мире стали дорожать нефтепродукты. Что же касается составляющей сбалансированности спроса и предложения, когда желающих много, а возможности летать мало, тут отмена НДС не поможет. Но в каком-то смысле цена кончено может немного снизиться. Для перевозчиков это означает, что в цену билета стоимость НДС уже входить не будет, то есть для конечного потребителя определенное облегчение должно быть. С другой стороны все, кто летает, знает, что когда загодя покупаешь билет, он стоит одну сумму, а дней за 10 до полета может стоить в два раза дороже. И вот такая разница перекрывает все возможные снижения, дисконты и прочее. Но в целом, чисто математически, какое-то снижение должно быть, – считает Бориса Белобородова.

При этом многие отмечают, что уже сейчас несколько дешевле лететь в центр России не из Благовещенска, а из Хабаровска.

«Летим в Москву 30 августа, возвращаемся 13 числа. Летим через Хабаровск – и самолеты лучше, и цена. Хотели обратно взять билеты Москва-Благовещенск, чтоб сразу домой вернуться. Билет на двоих стоит 67 тысяч рублей. А из Хабаровска 50 тысяч на двоих туда и обратно»;

«Регулярно отвожу в аэропорт Хабаровска или встречаю оттуда пассажиров. Все говорят, что им даже с учетом такси выгоднее оттуда лететь, а наши Благовещенские рейсы на 85% заполнены вахтовиками строителями ГПЗ или космодрома, которым перелет оплачивает организация и им все равно, сколько стоят билеты» – такова информация от форумчан Амур.инфо.

«Из Хабаровска еще есть дешевый тариф. Потому что в Амурской области монополисты "Уральские авиалинии" и "Сибирь", летают маленькие самолеты, емкости нет. А из Хабаровска летает "Аэрофлот", самолеты большие, там по 2-3 рейса», – рассказали в одном из авиационных агентств.

Однако в данном случае необходимо учитывать и стоимость дороги до самого Хабаровска. По данным на сайте РЖД, цена плацкартного билета из столицы Приамурья до столицы Хабаровского края начинается от 2–3 тысяч рублей.

Впрочем, как говорят в авиаагентствах, если и не благодаря обнулению НДС, но цены на авиабилеты в скором времени все равно упадут. Случится это после середины сентября, вместе с традиционным падением спроса на эти самые билеты. По данным одной из компаний, в октябре улететь в Москву можно будет за 16 тысяч рублей, в ноябре – за 15 тысяч, а в декабре и вовсе – за 14 тысяч рублей. С учетом багажа к этой сумме необходимо приплюсовать еще тысячу рублей.

Но это цены на сегодняшний день. Ближе к дате вылета стоимость, как правило, снова начинает ползти вверх.