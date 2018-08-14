Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость
сегодня, 15:24 1

Правительство РФ придумает, как увеличить население Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по увеличению численности населения Дальнего Востока. Поддержать рождаемость в дальневосточных регионах планируют с помощью выплат на детей и понижением ипотечной ставки.

По поручению президента также должны быть разработаны меры по поддержке рождаемости в Дальневосточном федеральном округе. В частности, это повышение выплат при рождении первого ребенка, выделение дополнительных средств при рождении второго ребенка, а также применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми, сообщает Федеральная экспертная сеть «Клуб регионов».

Кроме того, предлагается увеличение финансовой помощи местным работодателям, которые принимают участие в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Еще одним инструментом может стать увеличение подъемных для участников госпрограммы по переселению проживающих за рубежом соотечественников в Россию.

Предложения правительства должны быть подготовлены до 10 сентября.

Просмотров всего: 42

#Дальний Восток #российская власть


Экономика

Правительство проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
Экономика 18

Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
Власть 24

Министр по развитию Дальнего Востока работает в Амурской области
Власть 119

Благовещенский мост через Зею работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • банбан

    банбан
    4 минуты назад

    легко,сделал репост - 5 лет на дв

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь