Правительство РФ придумает, как увеличить население Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по увеличению численности населения Дальнего Востока. Поддержать рождаемость в дальневосточных регионах планируют с помощью выплат на детей и понижением ипотечной ставки.

По поручению президента также должны быть разработаны меры по поддержке рождаемости в Дальневосточном федеральном округе. В частности, это повышение выплат при рождении первого ребенка, выделение дополнительных средств при рождении второго ребенка, а также применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми, сообщает Федеральная экспертная сеть «Клуб регионов».

Кроме того, предлагается увеличение финансовой помощи местным работодателям, которые принимают участие в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Еще одним инструментом может стать увеличение подъемных для участников госпрограммы по переселению проживающих за рубежом соотечественников в Россию.

Предложения правительства должны быть подготовлены до 10 сентября.