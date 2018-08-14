Административная комиссия Благовещенска составила 22 протокола за нарушение тишины

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В Благовещенске административная комиссия за неделю составила 38 протоколов. Большинство из них – 22 протокола – посвящены нарушению тишины в ночное время.

Как сообщает администрация города, на планерном совещании под руководством мэра Благовещенска Валентины Калиты председатель административной комиссии Сергей Слепцов отчитался о работе административной комиссии за неделю.

С 30 июля по10 августа административная комиссия осмотрела 172 домовладения. По итогам осмотра выданы 64 уведомления о нарушении правил благоустройства, 31 из них – о нахождении на прилегающей территории строительных материалов, запасов топлива, агрегатов, механизмов, 33 – о непринятии мер по скосу сорной растительности на участках.

Всего за неделю было составлено 38 протоколов об административных правонарушениях: 22 – за нарушение тишины, 11 – за нарушение правил благоустройства, 4 – за торговлю в неустановленных местах.