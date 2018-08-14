Обнародовали имена трёх наставников проекта «Голос. 60+»

Фото: A42.ru

В сентябре 2018 года стартует новый проект «Голос. 60+». Как и в передачах «Голос» и «Голос. Дети» (которые остаются в эфире) имена наставников выбирались при помощи телезрителей.

Зрители обсуждали эту тему в социальных сетях, предлагая как «ветеранов» красного кресла, так и новые кандидатуры. Спорили, доказывали, а попутно подогревали интерес к проекту и формировали вокруг него заинтригованную аудиторию. И вот теперь, только 14 августа, Первый канал наконец-то назвал имена наставников «Голоса. 60+».

Неожиданностей не произошло, хотя в социальных сетях предлагались кандидатуры Николая Расторгуева, Надежды Бабкиной, Валерия Сюткина и многих других. Впрочем, интригу на Первом канале всё равно смогли сохранить. Имя четвертого наставника пока еще не названо.

Недавно прошли кастинги, после которых стали известны имена трех наставников «Голос. 60+». Ими стали Леонид Агутин, Валерий Меладзе и Пелагея.

Фото: Газета.ру

«Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе… Имя четвертого тренера узнаете завтра!» — сообщили в аккаунте проекта в соцсетях (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Зрители гадают, кого пригласили организаторы проекта: «Градский! Ждём его», «Да Бузова наверное будет», «Дима?!», «Давайте Лепса», «Если не Градский то должна быть Анна Нетребко».

С 2014 года на Первом канале стала выходить детская версия проекта «Голос. Дети». Наставниками шоу были Дима Билан, Пелагея, Максим Фадеев, Леонид Агутин, Нюша, Валерий Меладзе и Баста.

Фото: A42.ru

Вести шоу «Голос. 60+» будет бессменный Дмитрий Нагиев. Как и «Голос» и «Голос. Дети». И аккомпанировать исполнителям будет также джаз-оркестр «Фонограф» под управлением Сергея Жилина, сообщает RG.ru.