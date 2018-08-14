Спящий богатырь поселится на экотропе Бурейского района

Экотропу в Бурейском парке украсит полутораметровая фигура спящего богатыря. Деревянную скульптуру передал в дар благовещенский мастер Алексей Сидоров. Тропа начнет работу уже в августе 2018 года.

Алексей Сидоров известен по победам в конкурсах ледовых фигур, в том числе международных, а также многочисленным выставкам. Мастер награжден серебряной медалью Союза художников России.

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Скульптура «Сон» встретит посетителей экотропы на участке между детским городком и смотровой площадкой. Ее размеры — 150 на 90 сантиметров.

«Дремлющий витязь олицетворяет надежность и спокойствие, и по задумке авторов проекта экотропы защищает путников от бед и неприятностей в дороге», – пояснил главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира области Михаил Лесик.

Между тем, строительство экологической тропы в Бурейском природном парке близится к завершению. Первыми ее увидят туристы в рамках форума «AmurTravel», который состоится в Бурейском районе 24-26 августа. Специалисты доделывают на тропе последние «штрихи» – кроют крышу на домике Бабы Яги, устанавливают кормушки для зверей и дуплянки для птиц.

Туристический маршрут будет проходить через семь основных пунктов. Экотропа начинается от кордона «Малые Семичи» на левом берегу водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, проходит через сказочный городок с детской спортивной площадкой и первое место отдыха – смотровая площадка с живописным видом. После отдыха в беседке туристы двинутся дальше, встретив по пути мемориальный камень в память павших в бою у подножия сопки партизанах, спящего богатыря и ручей с кристально чистой водой. Шестой пункт маршрута оформлен в стиле стойбища древних людей, а сразу за ним — на расстоянии ста метров от тропы — установят кормушки для кабана, косули и изюбрей. За ними можно будет понаблюдать со смотровой вышки.

Средства для строительства экотропы были предоставлены компанией РусГидро. Компания уже не первый год помогает в сохранении амурской природы и развитии экологического туризма в области, сообщает охотуправление.