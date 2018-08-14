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сегодня, 13:04 14

В Благовещенске фонтан «Бабочка» начал заливать всё вокруг себя (видео)

В Благовещенске фонтан «Бабочка» начал заливать всё вокруг себя (видео)

Фонтан «Бабочка» в областном центре, расположенный в районе улицы 50-летия Октября, переполнился. По неизвестным причинам вода перестала утекать, уровень ее поднялся до верхних границ чаши. Начало затапливать прилегающую территорию.

Жители Благовещенска прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, на котором видно, как вода тонкими струйками переливается на из фонтана на прилегающую территории. Вокруг «Бабочки» уже образовалась большая лужа, в воде оказались некоторые скамейки.

В городской администрации корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что сообщений о поломке фонтана в мэрию не поступало. В таких ситуациях, жителям города рекомендуют сразу звонить в единую диспетчерскую службу города для оперативного реагирования. Телефон ЕДДС 59–28–26.

Городское управление ЖКХ уже направило на место происшествия бригаду обслуживающей фонтан организации. Специалисты изучат ситуацию и устранят неполадки в кратчайшие сроки.

Просмотров всего: 1926

#ЖКХ #происшествия


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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    классика

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    администрация города узнаёт о событиях в городе самой последней

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    надо писать Козлову в инстаграм, он Орлову, тот Калите)))))

  • ay

    ay
    2 часа назад

    В 10 утра уже было всё ясно.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Мож, в нем лотосы посадить. Красиво будет, когда зацветут.

  • мимо шел

    мимо шел
    1 час назад

    И это то, о чем 5 лет предупреждали.

    Кстати, никто не заметил что сама бабочка уже 3 года без "головы" с усами. Стырили.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Ну так обещали же вторую волну наводнения в области.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ну так обещали же вторую волну наводнения в области

    Там так заливало, что смешно. В иной ливень обычный дождь воды на тротуаре больше.

  • Японамать

    Японамать
    1 час назад

    ямщик

    Мож, в нем лотосы посадить. Красиво будет, когда зацветут.



    И лебедей запустить.

  • LeoLeo

    LeoLeo
    1 час назад

    Жители города мусор в фонтан накидали, вот труба и засорилась.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    В городе всего 3 (три!) фонтана, как же трудно за ними уследить .

    А обязать работников ГСТК регулярно чистить их никак нельзя?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    LeoLeo

    Жители города мусор в фонтан накидали, вот труба и засорилась.



    Так данная территория еще и не убирается?... В центре города?...

    Безобразие!

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Это уродливое сооружение фонтаном назвать сложно. Пять миллионов,только за бабочку,в своё время.

  • ММС

    ММС
    13 минут назад

    Да там противно и страшно сидеть еще тот бомжатник все в округе заплевано и загажено, есть еще подобное место в сквере, где поставлен бюст Валерию Михайловичу Приемыхову или у нас эти места вспоминают только на "Амурскую осень".

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