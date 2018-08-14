В Благовещенске фонтан «Бабочка» начал заливать всё вокруг себя (видео)

Фонтан «Бабочка» в областном центре, расположенный в районе улицы 50-летия Октября, переполнился. По неизвестным причинам вода перестала утекать, уровень ее поднялся до верхних границ чаши. Начало затапливать прилегающую территорию.

Жители Благовещенска прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, на котором видно, как вода тонкими струйками переливается на из фонтана на прилегающую территории. Вокруг «Бабочки» уже образовалась большая лужа, в воде оказались некоторые скамейки.

В городской администрации корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что сообщений о поломке фонтана в мэрию не поступало. В таких ситуациях, жителям города рекомендуют сразу звонить в единую диспетчерскую службу города для оперативного реагирования. Телефон ЕДДС 59–28–26.

Городское управление ЖКХ уже направило на место происшествия бригаду обслуживающей фонтан организации. Специалисты изучат ситуацию и устранят неполадки в кратчайшие сроки.