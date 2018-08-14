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14августа
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сегодня, 12:34 0

Военные метеорологи проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке

Военные метеорологи проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке
Фото: eurasian-defence.ru

Специалисты-метеорологи Восточного военного округа (ВВО) проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке. Они проходят на аэродромах и учебно-тренировочных комплексах в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской области, Курильских островах и Сахалине.

Военные отработают развертывание радиометеорологических центров и подвижных метеорологических станций на Тихоокеанском флоте и авиачастях объединения ВВС и ПВО округа.

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В практической части учения специалисты-метеорологи округа подготовят метеосводки для обеспечения полетов военно-транспортной, истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации округа, высадки морского десанта, обеспечат метеоданными мероприятия воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения.

Специалисты также проведут метеорологическую подготовку боевых стрельб подразделений артиллерии и пусков ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Особенностью этого учения, сообщает пресс-служба ВВО, будет подготовка метеоданных для подразделений радиационной, химической и биологической защиты, которые, в свою очередь, будут тренировать маскировку передвижения войск при помощи дымовых завес.

В учении задействованы современные, мобильные комплексы «Сюжет-МБ», которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических аппаратов, сообщает «Интерфакс».

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#военные #погода #учения


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