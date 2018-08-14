Военные метеорологи проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке
Специалисты-метеорологи Восточного военного округа (ВВО) проводят учения в Сибири и на Дальнем Востоке. Они проходят на аэродромах и учебно-тренировочных комплексах в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской области, Курильских островах и Сахалине.
Военные отработают развертывание радиометеорологических центров и подвижных метеорологических станций на Тихоокеанском флоте и авиачастях объединения ВВС и ПВО округа.
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В практической части учения специалисты-метеорологи округа подготовят метеосводки для обеспечения полетов военно-транспортной, истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации округа, высадки морского десанта, обеспечат метеоданными мероприятия воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения.
Специалисты также проведут метеорологическую подготовку боевых стрельб подразделений артиллерии и пусков ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Особенностью этого учения, сообщает пресс-служба ВВО, будет подготовка метеоданных для подразделений радиационной, химической и биологической защиты, которые, в свою очередь, будут тренировать маскировку передвижения войск при помощи дымовых завес.
В учении задействованы современные, мобильные комплексы «Сюжет-МБ», которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических аппаратов, сообщает «Интерфакс».
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