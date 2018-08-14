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14августа
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сегодня, 12:18 0

Учреждения образования Приамурья готовят к отопительному сезону

Учреждения образования Приамурья готовят к отопительному сезону
Фото: www.promklimat.ru

Здания школ, детских садов и колледжей Амурской области готовят к отопительному периоду. Всего в Приамурье насчитывается 459 образовательных организаций, в ведомстве которых находится 890 зданий.

В преддверии холодов в 40 строениях проводится ремонт кровли, на это выделено 55,6 миллиона рублей. В 37 строениях приводят в порядок систему отопления, на это планируется потратить 11,5 миллиона рублей. В 55 зданиях производится замена окон, на это уйдет 16 миллионов рублей. Утепление помещений осуществляется только в Ивановской школе Селемджинского района, на это выделено 700 тысяч рублей. Все работы будут завершены к 1 сентября.

На балансе образовательных организаций имеется 27 котельных, в которых проводится текущий ремонт помещений и оборудования. В настоящее время их готовность к отопительному периоду – около 50 %.

Промывка и ревизия системы отопления выполнена почти в 550 объектах образовательных организаций. Полностью данная процедура завершена в городах Благовещенск, Зея, Тында, Шимановск, а также Бурейском, Сковородинском, Тамбовском и Шимановском районах, сообщает минобрнауки региона.

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#ЖКХ #образование


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