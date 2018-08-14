Амурчанина будут судить за попытку подкупить хабаровских полицейских

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Прокуратура Комсомольского района Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении жителя Амурской области за попытку дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошел в начале июня 2018 года. 35-летний житель Амурской области обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу лично за совершение незаконного бездействия.

По версии следствия, обвиняемый в начале июня 2018 года проезжал на грузовом автомобиле по автодороге «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре». Его остановили сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю для осмотра автомобиля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-весна 2018». В автомобиле обвиняемому обнаружили части рыбы осетровых пород.

«Пытаясь избежать уголовной ответственности за приобретение и перевозку частей рыбы, мужчина решил дать взятку полицейским и положил 20 тысяч рублей в салон служебного автомобиля. Однако данное преступление обвиняемый до конца довести не смог, поскольку сотрудники полиции заблокировали двери служебного автомобиля и сообщили о его противоправных действиях», – говорится на сайте хабаровской краевой прокуратуры.

Обвиняемый вину признал полностью и написал явку с повинной. У уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.