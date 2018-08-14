Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 7

Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году

Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году
Фото: regnum.ru

Минэкономики представило предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением налога на добавленную стоимость. По плану министерства, в 2019 году она должна пройти в два этапа, причем рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции. Сейчас тарифы повышаются ежегодно с 1 июля.

Чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия», Минэкономики предлагает повысить тарифы с 1 января частично. В то же время министерство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет Минэкономики, должна быть снижена с 4 до 2,4 процента.

Ранее в Минэкономики заявляли, что тарифы на коммунальные услуги должны вырасти из-за роста НДС. В ведомстве считают, что плата за услуги ЖКХ нужно поднять на 2 %. С аналогичной просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой, сообщает «Коммерсант».

Просмотров всего: 1039

#происшествия


Происшествия 14

В Благовещенске фонтан «Бабочка» начал заливать всё вокруг себя (видео)
Происшествия

Амурчанина будут судить за попытку подкупить хабаровских полицейских
Происшествия 4

В Шимановске мужчина убил сожительницу, убрал тело в диван и продолжил пить
Происшествия 1

В Приамурье на участке ЗабЖД погибло шесть человек
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    всё для народа(Единая Россия)

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Так и вы бездари и рады сидеть в комментах писать? Может че дельное бы сделали. Ручные лодыри правящей элиты, продали Абрамовы ваши задницы.

    А по сабжу = 2% НДС значит должно быть на 2%

  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    А по сабжу = увеличение НДС на 2% означает повышение только суммы налога, а не всей стоимости услуги на 2%, т.к.НДС-в том числе.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    НДС включен во всю стоимость услуги/товара

  • farfalla

    farfalla
    2 часа назад

    Какой там "уложиться в прогноз по инфляции" - тарифы на жкх ее обгоняют в несколько раз!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Жужжа

    А по сабжу = увеличение НДС на 2% означает повышение только суммы налога, а не всей стоимости услуги на 2%, т.к.НДС-в том числе.



    Это смаря в каких папугаях мерить. Вот, к примеру, само число 20 больше числа 18, аж на 11,111(1) прОцента. Вот такая занимательная арихметика.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    «негативные тарифные последствия» - это народ с колами и вилами?

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь