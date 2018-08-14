Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году

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Минэкономики представило предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением налога на добавленную стоимость. По плану министерства, в 2019 году она должна пройти в два этапа, причем рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции. Сейчас тарифы повышаются ежегодно с 1 июля.

Чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия», Минэкономики предлагает повысить тарифы с 1 января частично. В то же время министерство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет Минэкономики, должна быть снижена с 4 до 2,4 процента.

Ранее в Минэкономики заявляли, что тарифы на коммунальные услуги должны вырасти из-за роста НДС. В ведомстве считают, что плата за услуги ЖКХ нужно поднять на 2 %. С аналогичной просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой, сообщает «Коммерсант».