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14августа
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сегодня, 11:45 0

Амурчане Никишины победили в конкурсе «Семья года. Россия 2018»

Амурчане Никишины победили в конкурсе «Семья года. Россия 2018»
Фото: правительство Амурской области

Семья Александра и Елены Никишиных из села Никольское Белогорского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года. Россия 2018». Амурчане вошли в число 17 лучших в номинации «Сельская семья».

За победу в ней боролись семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте и воспитании детей.

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Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2018 году в третий раз. В нем приняли участие более 3 000 семей из 85 субъектов Российской Федерации. Лучших определяли по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» и «Золотая семья России».

Все 85 семей-победителей в ноябре должны приехать в Москву для участия в двухдневной программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу. А по итогам Всероссийского конкурса будет издана почетная книга «Семья года. Россия 2018», включающая истории всех семей-победителей.

В двух предыдущих изданиях книги также есть истории амурчан. В 2016-м семья Светличных из Благовещенска вошла в число лучших в номинации «Многодетная семья», а в 2017-м победителями в номинации «Сельская семья» стала семья Плотниковых из Константиновки. Конкурс «Семья года» проводится ежегодно. Желающие принять в нем участие могут обращаться за информацией в органы ЗАГС, сообщает правительство Амурской области.

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#конкурсы


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