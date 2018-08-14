Предполагаемого виновника самоубийства солдата в Белогорске наказали штрафом

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Давиду Мкртчану. Суд признал его виновным в избиении 18-летнего Евгения Кувайцева, который после конфликта с Мкртчаном совершил самоубийство.

Суд установил, что вечером 25 января 2018 года Мкртчан избил Кувайцева за то, что тот пользовался мобильным телефоном. В частности, он повалил его на пол и дважды ударил кулаком в голову, от чего Евгений заплакал. Далее сослуживец якобы извинился за свой поступок. Утром 26 января свидетели из числа сослуживцев уверяют, что видели Евгения в хорошем настроении. Но в 10:40 он выстрелил в себя, от чего через несколько недель скончался в больнице.

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Судебно-медицинская экспертиза, согласно выводам суда, не установила связи между избиением и самоубийством, а сами по себе действия Мкртчана не повлекли для потерпевшего каких-либо тяжких последствий. Кроме того, суд указал, что следствие правомерно прекратило в отношении военнослужащего дело о доведении Кувайцева до самоубийства. В итоге суд с учетом признания подсудимыми вины и раскаяния приговорил его фактически к минимальному наказанию – штрафу в 30 тысяч рублей.

«Мы считаем приговор необоснованным, – отметил координатор правозащитной организации "У военнослужащих тоже есть права" Алексей Ковалев. – Мы настаивали на возвращении уголовного дела прокурору для установления всех обстоятельств и квалификации действий обвиняемого по более тяжкой статье – части 3 статьи 335 УК РФ "Нарушение уставных взаимоотношений, повлекшее тяжкие последствия". Кроме того, мы считаем, что должна быть проведена повторная, более грамотная судебно-медицинская экспертиза, поскольку имеющаяся является недопустимым доказательством. Во-первых, она проведена с нарушениями. Во-вторых, в заключении экспертизы вообще отсутствует ответ о наличии либо отсутствии о причинной связи действий Мкртчяна и самоубийством. Также мы просили возобновить судебное следствие по делу о доведении до самоубийства».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Евгений Кувайцев из Челябинской области проходил срочную службу в Белогорске. 26 января текущего года Кувайцева обнаружили на чердаке заброшенного здания на территории воинской части с огнестрельными ранениями. Медики диагностировали перелом костей основания черепа и разрушение левого глаза. 19 февраля, не приходя в сознание, парень скончался.

В кармане погибшего нашли предсмертную записку. Мать Евгения не верит, что сын написал ее сам. Тем не менее, почерковедческая экспертиза подтвердила, что это почерк Кувайцева. Эксперты пришли к выводу, что молодой человек совершил самоубийство. Военные следователи прекратили уголовное дело о доведении до самоубийства солдата-срочника.

Тем не менее, бывший военнослужащий войсковой части № 98671 Давид Мкртчан был признан виновным в нарушении уставных отношений (часть 1 статьи 335 УК РФ) по отношению к сослуживцу Евгению Кувайцеву. За избиение южноуральца, который на следующее утро после этого совершил суицид, экс-солдат получил штраф в 30 тысяч рублей. Причинно-следственной связи между действиями Мкртчана и суицидом ни следствие, ни суд не нашли, сообщает Znak.com.