В Шимановске мужчина убил сожительницу, убрал тело в диван и продолжил пить

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Жителя Шимановска обвиняют в том, что, будучи нетрезвым , он молотком убил свою сожительницу на почве ревности. Затем спрятал тело в диван и продолжил употреблять алкогольные напитки.

В дежурную часть полиции Шимановска поступило сообщение от женщины о том, что ее родственница не выходит на связь, и местонахождение ее не известно. Стражи правопорядка прибыли домой к пропавшей и обнаружили тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность гражданина, который может быть причастен к данному преступлению. Им оказался сожитель погибшей. Сотрудники ППС задержали его на улице и доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Следственный отдел по Шимановскому району областного следственного управления предъявил обвинение 30-летнему жителю города Шимановска в совершении убийства.

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2018 года обвиняемый находился в квартире дома по улице Красноармейской в городе Шимановске. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности он нанес своей сожительнице несколько ударов молотком по голове. Женщина скончалась на месте преступления. Мужчина убрал ее тело в диван и продолжил злоупотреблять спиртными напитками. Тело женщины было обнаружено только 12 августа, когда родственники ее начали искать.

Мужчина признал свою причастность к причинению смерти сожительницы, при проверке его показаний на месте преступления воспроизвел последовательность своих действий. Он находится в СИЗО. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.