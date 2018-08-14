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14августа
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сегодня, 11:02 8

Минфин РФ хочет ввести экологический налог

Минфин РФ хочет ввести экологический налог
Фото: TKS.ru

В Министерстве финансов РФ предложили преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс.

Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. Минфин ранее сообщал о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

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Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

В Минфине сообщили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета. В связи с этим в ведомстве считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взымать оплату в виде налогового платежа.

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», – говорится в пояснительной записке.

Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 1014

#жизнь #закон #природа


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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Выделение человеком углекислого газа под закон попадает?

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    4 часа назад

    "Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ" - тоесть налог ради оплаты зарплат правительства

  • ay

    ay
    4 часа назад

    "Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ" - на этом можно было и остановиться. Без подробностей о заботе об окружающей среде.

    Добавлено:

    Ну вот, не один я так подумал.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    налог будет заложен в стоимость товаров и услуг и народ его оплатит

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Да многим компаниям, в том числе золотодобывающим дешевле заплатить мизерный налог на окружающую среду и минимальный штраф, чем убирать все что они сделали с реками. Там такие бабки крутятся что эти налоги платить со сдачи в кафе будут

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Главное, что деньги пойдут на поддержание экологии, хорошее предложение с расчетом на будущее

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Pomidor

    Главное, что деньги пойдут на поддержание экологии, хорошее предложение с расчетом на будущее



    интересно, кто в это верит кроме синьора Pomidor?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Переиминовали налог. Вот это сенсация!

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