В Приамурье на участке ЗабЖД погибло шесть человек

Фото: mirnov.ru

В течение 2018 года в Амурской области на Забайкальской железной дороге получили травмы восемь человек, шесть из них скончались. Всего на ЗабЖД были травмированы 31, больше половины из них – 19 человек – скончались. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В прошлом году за то же время на ЗабЖД травмы получили 18 человек, 11 из них погибли.

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Большинство граждан были травмированы во время перехода через пути перед близко идущим поездом или при передвижении в неположенном месте. В результате таких нарушений пострадали 23 человека, при этом шесть из них получили травмы, несовместимые с жизнью. При попытке пролезть под вагонами стоящего поезда были травмированы четыре человека.

С начала 2018 года на объектах Забайкальской железной дороги был смертельно травмирован один несовершеннолетний. За аналогичный период 2017 года травмы получили трое несовершеннолетних.

Забайкальская железная дорога призывает граждан проявлять бдительность на железной дороге, беречь свою жизнь и предупреждать возможные нарушения правил со стороны окружающих. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках, сообщает сайт ЗабЖД.