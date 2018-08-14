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14августа
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сегодня, 10:14 0

В Амурской области создан центр поддержки экспорта

В Амурской области создан центр поддержки экспорта
Фото: министерство экономического развития Амурской области

Средства из федерального и областного бюджетов выделены на создание регионального центра поддержки экспорта. Новая структура займется поддержкой экспортно ориентированных компаний региона.

Центр аккумулирует необходимую для бизнеса информацию: как выходить на рынки, как снимать экспортные барьеры, как находить партнеров, как продавать продукцию и как получить государственную поддержку, чтобы стать успешным экспортером.

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Сотрудники центра посодействуют экспортерам при проведении маркетинговых и патентных исследований по странам, помогут определить потенциальные рынки сбыта для компаний.

Амурский центр поддержки экспорта окажет экспортерам содействие в защите интеллектуальной собственности: патентов компаний и торговых марок. Также для экспортеров проведут обучение по внешнеэкономической деятельности, сообщает министерство экономического развития Приамурья.

При проведении мероприятий центр частично берет на себя финансовые расходы на организацию бизнес-миссий, ярмарок и выставок в России и за рубежом, в которых примут участие амурские компании. По словам руководителя центра Ирины Палаевой, до конца года уже запланирован ряд мероприятий: участие экспортеров в Восточном экономическом форуме – 2018, выставках в Южной Корее и Китае.

Региональный центр активно взаимодействует с «Российским экспортным центром» (РЭЦ), который может оказать финансовую и страховую помощь экспортно ориентированным компаниям.

Уже сейчас предприниматели могут получить консультацию и оставить заявки на услуги по адресу: Благовещенск, улица Шевченко, 46/2, телефон: +7- 924-670-31-30 (Ирина Палаева).

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#областная власть #экономика


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