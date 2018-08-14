В Амурской области создан центр поддержки экспорта

Фото: министерство экономического развития Амурской области

Средства из федерального и областного бюджетов выделены на создание регионального центра поддержки экспорта. Новая структура займется поддержкой экспортно ориентированных компаний региона.

Центр аккумулирует необходимую для бизнеса информацию: как выходить на рынки, как снимать экспортные барьеры, как находить партнеров, как продавать продукцию и как получить государственную поддержку, чтобы стать успешным экспортером.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

Сотрудники центра посодействуют экспортерам при проведении маркетинговых и патентных исследований по странам, помогут определить потенциальные рынки сбыта для компаний.

Амурский центр поддержки экспорта окажет экспортерам содействие в защите интеллектуальной собственности: патентов компаний и торговых марок. Также для экспортеров проведут обучение по внешнеэкономической деятельности, сообщает министерство экономического развития Приамурья.

При проведении мероприятий центр частично берет на себя финансовые расходы на организацию бизнес-миссий, ярмарок и выставок в России и за рубежом, в которых примут участие амурские компании. По словам руководителя центра Ирины Палаевой, до конца года уже запланирован ряд мероприятий: участие экспортеров в Восточном экономическом форуме – 2018, выставках в Южной Корее и Китае.

Региональный центр активно взаимодействует с «Российским экспортным центром» (РЭЦ), который может оказать финансовую и страховую помощь экспортно ориентированным компаниям.

Уже сейчас предприниматели могут получить консультацию и оставить заявки на услуги по адресу: Благовещенск, улица Шевченко, 46/2, телефон: +7- 924-670-31-30 (Ирина Палаева).