Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года

Фото: neftegaz.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России до 10 сентября представить предложения о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Дальневосточного федерального округа.

«Мы видим положительный эффект, который оказывает снижение энерготарифа на экономику и социальную сферу региона. Учитывая полученный значительный социально-экономический эффект, Минвостокразвития России направляло предложение о продлении действия закона о снижении тарифов на срок до 10 лет в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС», – прокомментировал поручение главы государства Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

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По мнению Министра, принятые меры по снижению тарифов на электроэнергию, при условии продления механизма до 2028 года, создадут на Дальнем Востоке более привлекательные условия для инвестирования и создания новых предприятий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 1 июля 2017 года на Дальнем Востоке заработал механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей. Цены на электроэнергию снизили для пяти субъектов Дальневосточного федерального округа до 4 руб/кВт*ч. Уровень снижения цен на электрическую энергию составил в Чукотском автономном округе – 68,6 %, в Республике Саха (Якутия) – 47,4 %, в Магаданской области и Камчатском крае – более чем 33 %, в Сахалинской области – 30,5 %.

Уже в 2017 году совокупная экономия средств бюджетов регионов Дальнего Востока и коммерческих предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Дальнего Востока, составила 24 миллиарда рублей (в том числе 6,6 миллиарда рублей – экономия региональных бюджетов, 17,4 миллиарда рублей – экономия коммерческих предприятий). В 2018 году, по экспертной оценке, совокупный объем сэкономленных средств превысит 35 милиардов рублей.

Сэкономленные средства региональных бюджетов направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличение объема средств на финансирование обеспечительных мер социальной поддержки населения, а также на решение социальной задачи по финансированию разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами на коммунальные услуги для населения.

«Вопросы энергетики накапливались годами. Сейчас мы постепенно погружаемся в эту тему. Это большая совместная работа не только на уровне Минвостокразвития и дальневосточных регионов, это проектная деятельность совместно с другими федеральными министерствами и ведомствами. Уверен, что все эти аспекты мы сможем проработать для обсуждения на заседании Президиума Госсовета», – резюмировал Александр Козлов.

Также президент России поручил изучить вопрос о применении на Дальнем Востоке механизма долгосрочного регулирования энерготарифов по договорам о предоставлении мощности, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.