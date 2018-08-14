Жизнь за чертой бедности: обзор прессы

Фото: proufu.ru

В ежеутреннем обзоре свежей прессы, который готовит для читателей Амур.инфо ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин, сегодня говорится о подделках и новых запретах, а также о том, чем живут 13 % россиян, оказавшихся за чертой бедности.

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В «Российской газете» читатели найдут статью о том, что в Подмосковье обнаружили и закрыли подпольный цех по производству популярного напитка. И речь идет не о водке, как можно было подумать, прочитав заголовок «Разливали со вкусом», и не о коньяке, который сейчас подделывают все, кому не лень. Там наливали в бутылки минеральную газированную воду известного бренда. Точнее, наливали обычную воду из-под крана, в которую предварительно насыпали какого-то химиката, а потом газировали. И все. «Конфисковано столько, что… В общем, подделки так много, что даже не назван бренд, чтобы избежать волнений по всей стране», – отмечает обозреватель.

Также в номере

На что еще можно обратить внимание. На статью о табаке. Под рубрикой «Здоровье» пишут, что, возможно, в скором времени могут запретить продажу жевательного и нюхательного табака. Инициатива эта предложена Госдуме ростовскими депутатами, которые очень обеспокоены тем, что некурительные виды табачных изделий наносят серьезный вред здоровью человека. Поясняется, что абстинентный синдром после вышеназванного табака, значительно сильнее, чем от курительного. «Из чего можно сделать вывод, что инициатива родилась именно с похмелья, – только табачного», – усмехается Павел Андреевич.

Напишут же такое

«Вы думаете, на этом депутатские инициативы заканчиваются? Ха-ха!» – предваряет рассказ о следующей статье автор обзора прессы. Пропустив ту, в которой говорится об ограничении количества домашних животных, Павел Савинкин сразу называет ту, которую предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его мнению, алкоголь должен размещаться в продуктовых магазинах в закрытых шкафах, по аналогии с табаком.

Очень интересно

«Комсомольская правда» пишет, что Михаил Хачатрян, убиенный своими дочерьми, пытался соблазнить не только их, но и их подруг. Страница.

Также пишут, что компания «Транснефть» отмечает юбилей – 25 лет лидерства. Еще две страницы.

Земфира и Волочкова. По материалу на каждую – еще страница.

«А как вы думаете, сколько отдано разводу Петросяна и Степаненко – между прочим, их гонорары после обнародования развода, взлетели вдвое?! Правильно, тоже страница», – удивляется Павел Андреевич.

Изучив названные материалы, он советует переходить к публикации «На что выживают в России». Она тоже занимает целую полосу.

Не пропусти

Итак, самая заметная, на взгляд автора обзора, публикация «Комсомолки» – кто, где и как выживает в нашей многострадальной стране. Согласно Росстату, в России 13 % населения живут за чертой бедности.

Как они умудряются существовать? Кто-то подрабатывает, ремонтируя квартиры, кто-то дает уроки. Кто-то за взятку оформляет инвалидность – взятка потом окупается. Кто-то спекулирует фруктами и наживается на отпускниках. Много тех, кто собирает и продает ягоды и грибы. Встречаются те, кто ворует и перепродает бензин. Еще крадут спирт, разводят, продают потом соседским алкашам. «Я назвал только часть тех способов, которые помогают выживать 20 миллионам российских нищих», – сообщает обозреватель.

На посошок

В «Амурской правде» читатели узнают о том, что экс-начальник амурского Госавтонадзора Злобин за взятки в размере около полутора миллиона рублей осужден на 12 лет колонии строгого режима. «Не мое дело судить о справедливости приговора, но просто вспомнил, что за взятку в 2 миллиона долларов экс-министр экономразвития Улюкаев получил меньше. Логика понятна? Чем больше берешь, тем меньше срок!» – рассуждает Павел Андреевич.

А чтобы читатели не сочли это пропагандой, он переключится на материал, в котором говорится о визите в область министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Подробности – сразу на первой полосе. «А мне пора прощаться с вами. Надеюсь, до завтра», – завершает обзор прессы его автор Павел Савинкин.