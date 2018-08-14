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сегодня, 09:21 0

Немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа

Немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа
Фото: bestlavka.ru

В Амурской области 14 августа установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области составит плюс 22…27, в дожде будет около плюс 20.

В Благовещенске также ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит около плюс 25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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