Немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа

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В Амурской области 14 августа установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области составит плюс 22…27, в дожде будет около плюс 20.

В Благовещенске также ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит около плюс 25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL