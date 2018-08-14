Министр по развитию Дальнего Востока работает в Амурской области

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«Месяц назад мы приняли решение о том, что в рамках единой субсидии, которую выделяет министерство по развитию Дальнего Востока, выделить деньги на два года – более 600 миллионов рублей – на берегоукрепление, на строительство набережной реки Амур в Благовещенске. За этими средствами есть контроль и надзор. Они будут потрачены своевременно, правильно и качественно. И команда мэрии, губернатора, доложила о том, как организованы эти процессы», – сообщил Александр Козлов.

Во вторник, 15 августа, министр проведет заседание по 20 объектам, которые начали реализовываться в городе Свободный. В городе президентского внимания в качестве главных обозначены обеспечение людей чистой водой, развитие коммунального ресурса и другие задачи.

Он также сообщил, что ознакомился с ходом работ на мостовых переходах. «Буквально несколько дней назад я работал в Еврейской автономной области, на одном из важных стратегических переходов. Подъем воды во время паводка отразился и на работе строительных площадок, – отметил Александр Александрович. – Мы их оценили вместе со строителями для того, чтобы на международной правительственной комиссии, которая в ближайшие дни пройдет под председательством Юрия Петровича Трутнева, обсудить проблемы и способы их решения, чтобы не допустить срыва строительства мостового перехода».

В настоящее время на строительстве моста через Амур надвинута опора, идут монтажные работы, связанные с подготовкой площадки под укладку асфальтного покрытия. Эти работы будут выполнены в следующем, 2019 году. Также строителям предстоит смонтировать освещение и инфраструктуру. Работы идут в соответствии с планом. Кроме моста, строятся около 13 километров подъездных путей, несколько виадуков, переходов.

Как пояснил министр по развитию Дальнего Востока, на правительственной комиссии, которая прошла на Камчатке под председательством премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, были подняты вопросы, связанные с пограничными переходами. Министерству транспорта поручено обеспечить синхронность ввода моста и пограничного перехода.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», средства из федерального бюджета предусмотрены на строительство объектах в точках социально-экономического роста Амурской области. План мероприятий по строительству утвержден главой каждого из регионов Дальнего Востока. В плане содержатся наименования объектов, мероприятия и сроки, а также информация о проектно-сметной документации и конкурсах на проведение работ и закупку оборудования. Документ с еженедельно обновляемыми данными контролирует министр по развитию Дальнего Востока.