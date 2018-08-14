В Благовещенске женщину с тремя детьми выселяют из купленной квартиры

В Благовещенске женщину с тремя детьми, младший из которых грудничок, выселяют из собственной квартиры. Через несколько лет после покупки суд признал первого владельца жилья недееспособным, а сделку с недвижимостью – недействительной. Детей заберут в приют.

Сдержать эмоции Татьяне Морозовой непросто. Женщину с тремя детьми, младшей из которых четыре месяца, через пару дней должны выселить из квартиры. Суд признал сделку купли-продажи недействительной. К Татьяне уже приходили судебные приставы, чтобы известить семью о выселении. Женщина с ужасом ждет их следующего визита.

«Придут, опишут всю мебель, в одну комнату все составят, а детей заберет приют "Мечта". Я не знаю, что делать, – признается Татьяна. – Снимать жилье мне не на что… Меня оставляют у обочины жизни и говорят – ну, у нас такие законы».

Квартиру в Благовещенске по адресу: переулок Угольный, 9, купили в апреле 2012 года. Жилье для Татьяны Морозовой приобрела ее мама. В мае того же года семья справила новоселье. В капитальный ремонт хозяева вложили почти миллион рублей. Через год начались судебные разбирательства. Выяснилось, что до того, как семья получила «квадраты» в собственность, их перепродавали несколько раз.

Над человеком, у которого изначально квартира находилась в собственности, оформила опекунство его родственница. Она подала иск в суд с просьбой признать сделку купли-продажи квартиры незаконной. В ходе судебных разбирательств была назначена судмедэкспертиза. Владельца жилья признали недееспособным. Первоначальная сделка была совершена без его воли незаконным путем и последующие договоры купли-продажи по решению суда были расторгнуты.

«Сводилась суть этого иска к судебно-медицинской экспертизе, которая звучала таким образом, что, возможно, на момент выдачи у него не было воли. Что значит "возможно"? Эксперты должны всегда отвечать однозначно. На основании вот таких непонятных выводов экспертов, выводов предположительного характера, человека лишили квартиры», – объясняет юрист Марат Мкртчян.

До покупки квартиры Татьяна проверила документы в Росреестре. Все было в порядке. В такую ситуацию, говорят юристы, может попасть каждый. Татьяна Морозова обжаловала решение судмедэкспертизы и пыталась назначить повторную процедуру в Москве. Суд отклонил ходатайство. Татьяна уверена: свои интересы на квартиру есть у родственников недееспособного продавца.

В семье недееспособного мужчины уверены, что правда на их стороне. Они несколько лет пытаются вернуть утраченную квартиру. Говорят, хозяин продал ее, не отдавая себе отчета. При этом, когда жилье впервые продали, владелец считался дееспособным. По решению суда, семья, отсудившая у многодетной матери квартиру, должна выплатить ей 640 тысяч рублей за ремонт. Сейчас Татьяна думает, где теперь жить ей и ее троим детям.