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В Благовещенске женщину с тремя детьми выселяют из купленной квартиры

В Благовещенске женщину с тремя детьми выселяют из купленной квартиры

В Благовещенске женщину с тремя детьми, младший из которых грудничок, выселяют из собственной квартиры. Через несколько лет после покупки суд признал первого владельца жилья недееспособным, а сделку с недвижимостью – недействительной. Детей заберут в приют.

Сдержать эмоции Татьяне Морозовой непросто. Женщину с тремя детьми, младшей из которых четыре месяца, через пару дней должны выселить из квартиры. Суд признал сделку купли-продажи недействительной. К Татьяне уже приходили судебные приставы, чтобы известить семью о выселении. Женщина с ужасом ждет их следующего визита.

«Придут, опишут всю мебель, в одну комнату все составят, а детей заберет приют "Мечта". Я не знаю, что делать, – признается Татьяна. – Снимать жилье мне не на что… Меня оставляют у обочины жизни и говорят – ну, у нас такие законы».

Квартиру в Благовещенске по адресу: переулок Угольный, 9, купили в апреле 2012 года. Жилье для Татьяны Морозовой приобрела ее мама. В мае того же года семья справила новоселье. В капитальный ремонт хозяева вложили почти миллион рублей. Через год начались судебные разбирательства. Выяснилось, что до того, как семья получила «квадраты» в собственность, их перепродавали несколько раз.

Над человеком, у которого изначально квартира находилась в собственности, оформила опекунство его родственница. Она подала иск в суд с просьбой признать сделку купли-продажи квартиры незаконной. В ходе судебных разбирательств была назначена судмедэкспертиза. Владельца жилья признали недееспособным. Первоначальная сделка была совершена без его воли незаконным путем и последующие договоры купли-продажи по решению суда были расторгнуты.

«Сводилась суть этого иска к судебно-медицинской экспертизе, которая звучала таким образом, что, возможно, на момент выдачи у него не было воли. Что значит "возможно"? Эксперты должны всегда отвечать однозначно. На основании вот таких непонятных выводов экспертов, выводов предположительного характера, человека лишили квартиры», – объясняет юрист Марат Мкртчян.

До покупки квартиры Татьяна проверила документы в Росреестре. Все было в порядке. В такую ситуацию, говорят юристы, может попасть каждый. Татьяна Морозова обжаловала решение судмедэкспертизы и пыталась назначить повторную процедуру в Москве. Суд отклонил ходатайство. Татьяна уверена: свои интересы на квартиру есть у родственников недееспособного продавца.

В семье недееспособного мужчины уверены, что правда на их стороне. Они несколько лет пытаются вернуть утраченную квартиру. Говорят, хозяин продал ее, не отдавая себе отчета. При этом, когда жилье впервые продали, владелец считался дееспособным. По решению суда, семья, отсудившая у многодетной матери квартиру, должна выплатить ей 640 тысяч рублей за ремонт. Сейчас Татьяна думает, где теперь жить ей и ее троим детям.

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#жизнь #закон #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Нпдо обращаться в суд высшей инстанции... Срочно, пока не выселили!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Справедливо надо делать: те, кто отсудил квартиру, пусть выплачивают её цену на сегодняшний день. А так по сути выходит обыкновенная кража с участием государства.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Дебильные законы в РФ. Законы угнетают бедных, а богатые их придумывают!

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Дебильные законы в РФ. Законы угнетают бедных, а богатые их придумывают!

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    У нас психиатры не могут оценить психическое состояние на сегодняшний день. А здесь спецы, аж шестилетней давности. Сколько заплатили родственники за экспертизу? Может быть,а может не быть. А суд на поводу пошёл. Или нам,что-то не договаривают.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    А деньги, уплаченные за квартиру ей вернут?

  • Варда

    Варда
    1 час назад

    Интересно, а за какую стоимость она приобрела эту квартиру. Если за бесценок, не по рыночной стоимости - то возникают вопросы. Здесь не вся информация, описана с одной стороны, поэтому выводы делать нелепо

  • oenesterov

    oenesterov
    54 минуты назад

    вот во что может вылезти экономия на страховании титула при покупке квартиры

  • oenesterov

    oenesterov
    53 минуты назад

    кстати, а где в Благе пер.Угольный ? в 2ГИС нет такого...

  • Леонид 67

    Леонид 67
    39 минут назад

    Никак не могу понять, договор купли-продажи, регистрирует - Нотариус, право собственности - Росс реестр. Так почему они не проверяют "чистоту" сделки? Или они только ПОШЛИНЫ могут собирать??? Знаю говорят: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!", но, по моему, не в этом случае... В крайнем случае - МФЦ... Ведь выдают же эти органы, все возможные справки, свидетельства.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    39 минут назад

    Скорее всего это Угловой

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    31 минута назад

    мда, вопросов конечно есть несколько. Квартиру продавали и покупали несколько раз. Знали ли все эти владельцы об этой ситуации? Если Росреестр проводил сделку последнюю, то какие документы у них были до этого? Когда возникла эта справка с опекуном? Квартиру купили в 2012, через год начались разборки, т.е. уже порядка 5 лет. Почему Татьяна никуда выше не обращалась за это время? В общем, интересно. Теперь кто должен Татьяне вернуть деньги за квартиру, не считая затрат на ремонт - последние продавцы?

  • oenesterov

    oenesterov
    29 минут назад

    valdemarushka

    Скорее всего это Угловой



    а на Угловом нет дома 9, ну т.е. 2гис не нашел.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    24 минуты назад

    Ситуация крайне запутанная и безобразная! Запутанная она в том, что ПОЧЕМУ-ТО спустя полгода после заключения первой сделки тогдашнего собственника признают недееспособным только на основании его обучения в школе-интернате..А первый покупатель отбывает наказание. Второая собственница квартиры уже умотала из Амурской области и догнать деньги Татьяна не сможет! В итоге её ставят в ситуацию когда от неё требуют вернуть квартиру собственнику, только на основании некоего заключения о недееспособности хотя в деле показания есть о том, что он (первый собственник) в школе проявлял себя хорошо, но суд почему-то принял во внимание заявление, дескать, образное мышление у того собственника хромает..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    Покупательница является ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ. Откуда ей знать сколько сделок было ранее совершено с квартирой ранее?

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    11 минут назад

    Как всегда информации недостаточно. Сначала опубликуют статью, потом через несколько дней возникают новые данные. Зачем народ раскачивать? Соберите все сведения, потом публикуйте....

  • Kats

    Kats
    7 минут назад

    А денежные средства, полученные якобы недееспособным гражданином уже проели? Если он получил за квартиру деньги, пусть даже по первой сделке, значит пусть опекуны возвращают Татьяне то, что он получил. Хотя....о чем это я?! Когда уже начнут привлекать к ответственности службу росреестра за отсутствие проверок по сделкам? Один раз выплатят из своего кармана регистраторы и все встанет на место!

  • oenesterov

    oenesterov
    7 минут назад

    кстати, а есть же в области какой-то омбудсмен (прости, Господи) по правам детей, здесь как раз права детей нарушаются прямым образом



  • oenesterov

    oenesterov
    6 минут назад

    Kats

    А денежные средства, полученные якобы недееспособным гражданином уже проели? Если он получил за квартиру деньги, пусть даже по первой сделке, значит пусть опекуны возвращают Татьяне то, что он получил. Хотя....о чем это я?! Когда уже начнут привлекать к ответственности службу росреестра за отсутствие проверок по сделкам? Один раз выплатят из своего кармана регистраторы и все встанет на место!



    Росреестр то здесь причем? на момент сделки продавца не признавали недееспособным.



  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 минуты назад

    Амуринфо такими статьями заслуживает почётного звания - Жёлтая пресса.

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