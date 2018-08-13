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13 августа 2018, 20:55 2

Амурскую сельхозартель обязали очистить гектары от конопли

Амурскую сельхозартель обязали очистить гектары от конопли
Фото: news.ykt.ru

В Амурской области суд по иску прокурора Константиновского района обязал сельскохозяйственную артель уничтожить коноплю. Наркосодержащее растение захватило более 7 гектаров земли возле заброшенной фермы в селе Новопетровка.

Это выяснилось во время проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и полиции. Установлено, что на территории Новопетровского сельсовета два земельных участка, принадлежащих колхозу «Родина», заросли дикорастущей коноплей. Собственник не принял меры по уничтожению наркосодержащих растений, сообщает прокуратура Амурской области.

Полиция выдала главе колхоза «Родина» предписание об уничтожении конопли. Очередная проверка показала, что руководитель артели не выполнил требование. Поэтому его пришлось наказать штрафом в размере 30 тысяч рублей. Прокурор обязал главу «Родины» ликвидировать очаги наркосодержащих растений дикорастущей конопли. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Константиновского района.

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#закон #сельское хозяйство


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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    АИ, зачем обнародовать местоположение наркотиков в свободном доступе? Нехорошо.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Каждый думает в меру своей испорченности. Конопля это еще масло и ткань

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