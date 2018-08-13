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13 августа 2018, 20:23 3

Благовещенские полицейские нашли и наказали водителя мобильной ванны

Благовещенские полицейские нашли и наказали водителя мобильной ванны
Фото: sn74.ru

В Благовещенске нашли и оштрафовали водителя микроавтобуса, который прокатил пассажира в прицепе с водой. Видеозапись необычной поездки по улицам города опубликовали в соцсетях. Вскоре правоохранители установили и наказали нарушителя.

По факту публикации ролика сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» провели проверку. Инспекторы ГИБДД установили личность владельца автомобиля. В отношении гражданина, управлявшего машиной, составили протокол об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».

За совершение правонарушения Благовещенский городской суд назначил водителю наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, сообщает управление МВД РФ по Амурской области.

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#закон #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Wor4chun

    Wor4chun
    2 часа назад

    Вы СМИ, у вас что, филолога совсем нет?

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Раньше рублей наказывали, а теперь, судя по заголовку, наказывают мобильной ванной.

  • Тимофей Владимирович

    Тимофей Владимирович
    1 час назад

    Он хоть выжил? После наказания ванной... Жестко сейчас полиция наказывает...

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