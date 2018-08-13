Благовещенские полицейские нашли и наказали водителя мобильной ванны

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В Благовещенске нашли и оштрафовали водителя микроавтобуса, который прокатил пассажира в прицепе с водой. Видеозапись необычной поездки по улицам города опубликовали в соцсетях. Вскоре правоохранители установили и наказали нарушителя.

По факту публикации ролика сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» провели проверку. Инспекторы ГИБДД установили личность владельца автомобиля. В отношении гражданина, управлявшего машиной, составили протокол об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». За совершение правонарушения Благовещенский городской суд назначил водителю наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, сообщает управление МВД РФ по Амурской области.

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Елена Котейко