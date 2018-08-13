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13 августа 2018, 19:54 0

В Благовещенске открылась выставка работ загадочного художника XIX века

В Благовещенске открылась выставка работ загадочного художника XIX века

Встреча через полтора столетия – Нерчинский краеведческий музей привез в Благовещенск удивительную передвижную выставку. Это найденные картины художника Прокопия Рязанцева, который в конце XIX века несколько лет жил в столице Приамурья.

Из сотен картин художника сейчас можно увидеть всего 13 – причем одна из них хранится в коллекции краеведческого музея, а еще одну картину цесаревичу Николаю на Благовещенской набережной вручил ее автор. Его называют первым забайкальским художником, хотя можно было бы назвать и самым загадочным живописцем этого края. Потому что до сих пор исследователи ищут его работы и доказывают авторство.

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Малоизвестны и подробности его личной жизни. Споры идут даже о дне рождения. Прокопий Рязанцев, родившийся в начале XIX века, не был при жизни знаменит. Но его картины ценили современники и поддерживал спонсор и меценат Михаил Бутин – богатый промышленник, который организовывал экспедиции художника по Забайкальскому краю и своим многочисленным предприятиям. Поэтому в коллекции художника множество этнографических работ: картины, этюды, рисунки из быта бурят.

«Рязанцев был удивителен тем, что работал и для себя, то есть для души, фиксируя какие-то этнографические сюжеты. Часть работ, конечно, шла на продажу, часть на подарки. И за счет этих подарков жил и он. И цесаревич, и Великий князь в ответ ему преподнесли драгоценные подарки», – рассказывает заместитель директора Нерчинского краеведческого музея Александр Литвинцев.

Эти «подарочные» работы – тоже часть неразгаданных тайн мастера. Его биографы установили, что картину «Река Амгунь, впадающая в Амур», Рязанцев преподнес в Благовещенске будущему царю Николаю II во время его возвращения из восточного путешествия в 1891 году. За что художник и получил серебряную медаль с изображением Александра III.

Совсем недавно стало доподлинно известно, что эта работа под названием «Езда гиляков на собаках» хранилась в Музее антропологии и этнографии Российской Академии наук, а теперь стала частью передвижной выставки.

Еще одна загадка художника – подаренная в 1873 году великому князю Алексею Александровичу картина «Моление бурятов у ручья». Она очень схожа по сюжету с той, что хранится в амурском краеведческом музее. Но где тогда великокняжеский подарок? И это далеко не все загадки творчества Рязанцева. «И мы уверены, что работ гораздо больше. Возможно, в каком-то музее – так же, как в вашем, – висит работа, и имя художника каким-то образом может быть закрыто, может быть, стерлось или его не было, и никто не знает, что это за работа. Чья она? А на самом деле она – Рязанцева. А поскольку он писал еще и иконы, а иконы по православной традиции не положено было подписывать, то, возможно, сколько еще икон его работы существует», – говорит искусствовед из Читы Елена Иманакова.

Разгадка всех этих тайн – одна из задач проекта Нерчинского краеведческого музея «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия». Он стал возможным благодаря выигранному музеем гранту благотворительного фонда Владимира Потанина. Музей, совместно с коллегами из Читы, Иркутска и Благовещенска, организовал передвижную выставку работ Прокопия Рязанцева и связанных с ним реликвий, которую увидят во всех четырех городах.

Благодаря таким проектам восстанавливается память о художниках, память культуры. И все, кто работает над проектом, уверены в том, что картины Прокопия Рязанцеа еще обязательно найдутся. Надо просто дождаться – и однажды открытие случится вновь.

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#история #культура #память


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