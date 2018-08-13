Мама 18-летнего амурчанина умоляет о помощи в лечении сына

Обследование и лечение в Германии жизненно необходимо Александру. «Если мы не будем успевать по времени, то придется просить отсрочку у клиники. Нам надо еще собрать 648 тысяч. Надеемся, верим, что люди добрые нам помогут и мы еще успеем все собрать», – говорит мама юноши Ирина Рябошапко.

Те, кто хочет помочь парню могут перевести любую сумму на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).