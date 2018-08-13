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13 августа 2018, 19:31 8

Мама 18-летнего амурчанина умоляет о помощи в лечении сына

Мама 18-летнего амурчанина умоляет о помощи в лечении сына

18-летнему амурчанину Александру Рябошапко, который страдает сидеробластной анемией, пришел вызов из клиники. Уже 9 сентября парня ждут в немецком городе Фрайбург. На данный момент семье из Новобурейского не хватает 620 тысяч рублей. Собрать удалось 1 миллион 176 тысяч рублей.

Обследование и лечение в Германии жизненно необходимо Александру. «Если мы не будем успевать по времени, то придется просить отсрочку у клиники. Нам надо еще собрать 648 тысяч. Надеемся, верим, что люди добрые нам помогут и мы еще успеем все собрать», – говорит мама юноши Ирина Рябошапко.

Те, кто хочет помочь парню могут перевести любую сумму на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).

Просмотров всего: 1346

#жизнь #здоровье


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Комментарии
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  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    3 часа назад

    А у мамы нет счета в банке? Так бы помощь приходила в первые руки.

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    3 часа назад

    Здравствуйте. Есть карта, но ранее была попытка взлома банковской карты, у Ирины в связи с этим было принято решение проводить сбор на мои банковские реквезиты. Всё отчёты о поступлениях вы сможете отследить в инстаграме @riaboshapko_a

  • Лишенный наследства

    Лишенный наследства
    3 часа назад

    Чувак, ты не внушаешь доверия большей части аудитории этого ресурса.

    Так что решение было не правильным (если вообще было).

    Надеюсь Ирина это прочтет и опубликует свой счёт.

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    2 часа назад

    Лишенный наследстваЧувак, ты не внушаешь доверия большей части аудитории этого ресурса.

    Так что решение было не правильным (если вообще было).

    Надеюсь Ирина это прочтет и опубликует свой счёт.


    Чувак позвони Ирине и задай вопрос

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Игорь Меметов

    Здравствуйте. Есть карта, но ранее была попытка взлома банковской карты, у Ирины в связи с этим было принято решение проводить сбор на мои банковские реквезиты. Всё отчёты о поступлениях вы сможете отследить в инстаграме @riaboshapko_a



    И сразу же возник вопрос: "А был ли мальчик?"



  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Перевел.

    Поправляйся!!

  • Лишенный наследства

    Лишенный наследства
    1 час назад

    Хмык

    Игорь Меметов

    Здравствуйте. Есть карта, но ранее была попытка взлома банковской карты, у Ирины в связи с этим было принято решение проводить сбор на мои банковские реквезиты. Всё отчёты о поступлениях вы сможете отследить в инстаграме @riaboshapko_a



    И сразу же возник вопрос: "А был ли мальчик?"



    Мальчик конечно есть, только вот как интересно можно в инстаграмме отследить денежные переводы на его личную карту.

  • Ольга99

    Ольга99
    50 минут назад

    Как блин, по фото скринов из мобильного банка. Че такие темные е-мае, 21 век на дворе. А насчет доверия к Меметову, ну возьмите да позвоните Ирине сами, или вам просто почесать языком здесь захотелось?

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