Мама 18-летнего амурчанина умоляет о помощи в лечении сына
18-летнему амурчанину Александру Рябошапко, который страдает сидеробластной анемией, пришел вызов из клиники. Уже 9 сентября парня ждут в немецком городе Фрайбург. На данный момент семье из Новобурейского не хватает 620 тысяч рублей. Собрать удалось 1 миллион 176 тысяч рублей.
Обследование и лечение в Германии жизненно необходимо Александру. «Если мы не будем успевать по времени, то придется просить отсрочку у клиники. Нам надо еще собрать 648 тысяч. Надеемся, верим, что люди добрые нам помогут и мы еще успеем все собрать», – говорит мама юноши Ирина Рябошапко.
Те, кто хочет помочь парню могут перевести любую сумму на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).
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