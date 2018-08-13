В Амурской области мотоциклист хотел спрятаться от полицейских в траве (видео)
В Амурской области на участке автодороги между Ивановкой и Белогорском сотрудники полиции задержали мотоциклиста. Сначала он ехал по встречной полосе прямо перед экипажем ДПС, а затем водитель мотоцикла съехал на обочину, упал и попытался спрятаться в траве.
На видео, снятом очевидцами, заметно, что мотоциклист «собрал» на дороге несколько автомобилей. Объезжать его никто из водителей не рискнул – водитель мотоцикла «вилял» по проезжей части. Следом за ним двигался экипаж дорожно-патрульной службы с включенными спецсигналами.
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Нарушитель на мотоцикле решил оторваться от преследователей. Для этого он съехал на обочину. Мотоцикл упал, водитель побежал в траву, пытаясь спрятаться. Но его задержали и отвели в патрульный автомобиль. Очевидцы задержания поделились видеозаписью с инстаграм-сообществом kriminal.blg.
В областной Госавтоинспекции пообещали прокомментировать задержание мотонарушителя.
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