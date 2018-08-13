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13августа
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сегодня, 18:42 0

Женщина украла шубу у бывшей жены своего мужчины

Женщина украла шубу у бывшей жены своего мужчины
Фото: нд29.рф

Жительницу Сургута задержали из-за кражи норковой шубы. Изделие из меха норки женщина вынесла из квартиры экс-жены своего друга.

С заявлением о пропаже ценного мехового изделия обратилась в полицию 35-летняя женщина. Она сообщила, что из её квартиры вынесли шубу, которая стоила около 70 тысяч рублей. Верхняя одежда исчезла, когда женщина отлучилась из дома по делам.

«Стражи порядка задержали подозреваемую – 29-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске за неявку на судебное заседание: она проходила подозреваемой по другому делу о краже», – передает пресс-служба МВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Выяснилось следующее: бывший супруг обворованной женщины пришел к ней в квартиру с новой пассией. Та увидела изделие из меха норки и обиделась на мужчину за то, что ей он таких дорогих подарков не делает. Она украла шубу, но потом поняла, что летом носить ее не сможет, и потому продала за пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст.158 У К РФ). Любительнице мехов грозит до пяти лет тюрьмы. Она заключена под стражу, сообщает RG.ru.

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#криминал #происшествия


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