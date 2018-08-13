Грунт для берегоукрепления Амура будут доставлять по реке

Чтобы сохранить дороги, грунт для берегоукрепления реки Амур в Благовещенске будут доставлять по воде. Для поставки материалов к месту строительства задействуют также улицы Фрунзе и Лазо.

Детали освоения выделенных 650 миллионов рублей на берегоукрепление обсудили в правительстве Амурской области на совещании под председательством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

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Для работ будет использоваться проектно-сметная документация, разработанная в 2014 году, правда, в нее придется внести корректировки. В текущем году планируют освоить 458 миллионов рублей.

Министр рекомендовал региональным и городским властям детально проанализировать предстоящие работы на предмет рисков и предусмотреть возможные пути решения. Так, городское управление капитального строительства уже собрало полную информацию о наличии источников поставки гранита и сыпучих материалов – как на территории Амурской области, так и в провинции Хэйлунцзян. Эти данные необходимы для того, чтобы наметить запасные источники необходимых материалов.

Кроме того, проведены переговоры с речным портом, который готов осуществлять транспортировку грунта для отсыпки по воде. Всего потребуется около 80 тысяч «кубов» грунта. Водный путь выбран для того, чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги областного центра Приамурья. Поставку материалов власти намерены осуществлять по улицам Фрунзе и Лазо.

Также власти готовят документы для конкурсных процедур по определению подрядчика. Одним из основных требований является ужесточение условий. Это необходимо для того, чтобы не допустить к участию в конкурсах недобросовестных компаний, сообщает правительство Амурской области.