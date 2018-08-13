В Подмосковье случайно убили ребёнка

Фото: gomel.today

Мужчина в Подмосковье случайно застрелил 10-летнего сына. Отец и сын стреляли по мишеням из самодельного пневматического оружия.

12 августа на территории одного из частных домов в Солнечном районе мужчина выстрелил в мишень и не заметил стоявшего рядом сына.

«В результате попал в ребенка и причинил ему ранение груди, от которого мальчик скончался на месте», – сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя областного главка СК России.

Возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным сообщается, что семья мальчика благополучная, на учёте не состояла, сообщает РИА Новости.