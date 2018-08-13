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сегодня, 17:55 0

В Белогорске полицейские помогли жителю Великобритании вернуть его iPhone

В Белогорске полицейские помогли жителю Великобритании вернуть его iPhone
Фото: iphones.ru

28-летний гражданин Великобритании едва не лишился своего гаджета в поезде Москва- Владивосток. С просьбой помочь найти его утраченный в поезде iPhone 7 иностранец обратился к транспортным полицейским в Белогорске.

Чтобы помочь иностранному путешественнику, дежурившие в тот день оперативники, опросили других пассажиров, сообщает «ТВС-Медиа». Стражи порядка пришли к выводу, что турист потерял телефон из-за собственной беспечности и невнимательности. Правоохранители выяснили, что телефон в коридоре вагона нашел житель Благовещенска. Он отдал гаджет полицейским, а те, в свою очередь, британцу.

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#происшествия #транспорт


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