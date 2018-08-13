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сегодня, 17:50 0

В Приамурье разыскивают скрывающегося от следствия мужчину

В Приамурье разыскивают скрывающегося от следствия мужчину

Отделение полиции по Константиновскому району разыскивает скрывающегося от органов следствия и суда Василия Миронова 1978 года рождения. Он проживает в селе Новотроицкое Константиновского района.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-42 года, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза светлые, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Особые приметы: на левом плече и предплечье татуировки в виде абстрактного рисунка, на тыльной стороне ладони татуировка в виде надписи на иностранном языке.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, 8 (41639) 91-1-23, 8 (41639) 91-3-12 или 02.

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